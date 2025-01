Lolita Cortés es criticada por su forma de cantar un tema de Mon Laferte

Lolita Cortés, quien desde 2002 se ha distinguido por sus exigencias como juez de jóvenes cantantes en el programa de televisión “La Academia”, ahora es objeto de polémica, debido a un video que se ha viralizado en las redes sociales y que la muestra en un karaoke interpretando un tema de Mon Laferte.

Lolita Cortés y Sergio Goyri se dan tremendo agarrón en ‘Bailando Por un Sueño’

En el clip, Cortés aparece cantando muy emocionada “Tu Falta De Querer”, pero su voz no fue del agrado de muchos cibernautas, entre éstos Apio Quijano, integrante del grupo Kabah, a quien Lolita criticó hace tres años. Él compartió el post y escribió: “No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno, ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja. Claramente cada uno escribe sus propios éxitos y fracasos”.

Lolita Cortés lanza una dura crítica contra Ángela Aguilar: “Ahí está el problema”

@apioquijano No soy nadie para juzgar, siempre y cuando no me hayan juzgado y criticado duramente antes a mi persona. Y bueno ella en su momento lo hizo con dolo y ventaja. ♬ original sound – Apioquijano

Una de las personas que también compartió el video fue la cantante Yuridia, quien fue objeto de las críticas de Cortés (en su papel de juez) en “La Academia”, aunque en la recta final de la cuarta temporada -en 2005- reconoció su buen desempeño.

Hasta el momento, Lolita Cortés no ha hecho ningún comentario sobre su versión a la canción de Mon Laferte. Algunos de los detractores de la actriz de teatro musical han recurrido a la cuenta de Instagram de Jolette Navarrete -una de las ex integrantes de “La Academia” más criticadas por Cortés- para escribir mensajes como: “Venimos del video de Lolita 😂 queremos que la critiques”. Sin embargo, Jolette no ha publicado en esa red social desde hace tres meses.

Sigue leyendo: