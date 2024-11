Lolita Cortés da su crítica acerca de la obra “Jesucristo Superestrella”

Hace 22 años Lolita Cortés tuvo uno de los personajes principales en la obra de teatro musical “Jesucristo Superestrella”, y ahora fue cuestionada sobre la nueva versión de esa puesta en escena, producida por Alejandro Gou y que es protagonizada por Erick Rubín, Benny Ibarra, Ximena Sariñana, Kalimba y Alex Lora.

Cortés comenzó criticando el desempeño de Lora: “Creo que es un personaje en el que su canción la verdad no exige mucho. Está muy bien, pero sí creo que el director debió de haberle dicho: ‘Hay ciertas cosas con las que no te puedes pasar. Tú aquí en el musical eres un personaje. Cuando des las gracias, miéntales lo que quieras, y ése es Alex Lora, pero no debería de hacerlo…Es parte del director, quien tiene que ponerle altos a los actores, que parecemos niños de kinder y que no hacemos caso”.

Una reportera le preguntó a Lolita qué opinaba sobre los comentarios que hay en las redes sociales, exponiendo que la obra es más bien “Erick Rubín y sus amigos”. Ella se echó a reír y dijo: “Pues sí tiene un poco de razón. Erick Rubín lleva haciendo Judas hace 23 años. Yo la verdad creo que es: “Erick Rubín: Jesucristo Superestrella con sus amigos”. Pero definitivamente Erick está haciendo ópera rock, cantando impresionante, una presencia escénica maravillosa. Lo siento, no me gustó Ximena Sariñana, no me parece, siento que le falta todavía más fuerza, más presencia. Kalimba sale, canta y ya”.

Lolita, de 54 años, lamentó que en muchas obras de teatro de ese tipo no se den a conocer jóvenes talentos: “Sería padre abrir audición y encontrar gente nueva. O sea, de eso se trata el teatro musical también. No nada más que estudien, sino que se suban al escenario y que veamos cuánto talento tenemos. Allá en la calle, ¿eh?”

Por último, la actriz fue cuestionada acerca de la nueva versión de la obra “La Señora Presidenta”, que se estrenará en unas semanas y que lleva en los roles principales a Arath de la Torre y Mario Bezares. “Ya déjalo ahí. Es una falta de respeto, cuando el señor don Gonzalo Vega hizo lo que hizo con esa obra, y después Héctor Suárez. Es una vergüenza, es una falta de respeto. A mí me molesta mucho. Y amo a Mario, amo a su familia, pero me molesta mucho. Que los vayan a ver y que la gente opine. No es cualquier cosa”.

