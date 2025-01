Se revelan los ganadores del Festival de Cine Sundance 2025

Luego de varios días de espera, finalmente se han dado a conocer los ganadores de los premios del Festival de Cine de Sundance 2025 en una especial ceremonia que tuvo lugar en The Ray Theatre en Park City.

El evento honró a las producciones y talentos destacados del festival en el que, durante sus 7 días de duración, proyectó 94 largometrajes y trabajos episódicos, y 57 cortometrajes ante el público de Park City, Salt Lake City y en línea.

“Felicitamos a todos nuestros cineastas y ganadores de premios por un exitoso Festival de Cine de Sundance 2025 y les agradecemos las historias que compartieron con nuestro público”, dijo Amanda Kelso, directora ejecutiva en funciones del Instituto Sundance.

“Estos trabajos hablaban de nuestro compromiso de fomentar la empatía, la comprensión y una sociedad más vibrante e inclusiva a través de la narración, y fue un honor celebrarlos juntos como comunidad“, complementó.

Proyectos nominados al Festival de Cine Sundance 2025. Crédito: Cortesía

En esta edición del festival, el jurado estuvo compuesto por: Reinaldo Marcus Green, Arian Moayed y Celine Song para la Competencia Dramática de Estados Unidos; Steven Bognar, Vinnie Malhotra y Marcia Smith para la Competencia de Documentales de Estados Unidos; Ava Cahen, Wanuri Kahiu y Daniel Kaluuya para la Competencia Mundial de Cine Dramático.

Por su parte, Daniela Alatorre, Laura Kim y Kevin Macdonald conformaron el jurado para la Competencia Mundial de Documentales de Cine; Kaniehtiio Horn, Maggie Mackay y Kibwe Tavares para la competencia del programa de cortometrajes; y Elijah Wood para la categoría NEXT.

De acuerdo con el comité organizador, todas las películas premiadas ya se encuentran en línea en todo el país, y permanecerán disponibles hasta el próximo 2 de febrero.

Checa aquí la lista completa de ganadores del Festival de Cine de Sundance 2025:

GRANDES PREMIOS DEL JURADO

Drama estadounidense: “Atropia” / U.S.A.

Documental estadounidense: “Seeds” / U.S.A.

Drama Internacional: “Sabar Bonda” (Cactus Pears) / India, Reino Unido y Canadá.

Documental Internacional: “Cutting Through Rocks” (اوزاک یوللار) / Irán, Alemania, EE.UU., Países Bajos, Qatar, Chile, Canadá.

PREMIO “NEXT Innovator”, PRESENTADO POR ADOBE

Premio NEXT Innovator: “Zodiac Killer Project” /EE.UU., Reino Unido.

PREMIOS DE LA AUDIENCIA

Drama Estadounidense, Presentado por Acura: “Twinless” / U.S.A.

Documental, Presentado por Acura: “André is an Idiot” / U.S.A.

Drama Internacional, presentado por United Airlines: “DJ Ahmet” / Macedonia del Norte, República Checa, Serbia y Croacia.

Documental de Cine Internacional, presentado por United Airlines: “Primer Ministro” /EE.UU.

Premio NEXT, presentado por Adobe: “East of Wall” / U.S.A.

PREMIOS DEL JURADO POR DIRECCIÓN, GUIÓN Y EDICIÓN

Fotograma de “2000 Metros hasta Andriivka” de Mstyslav Chernov, selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. Cortesía del Instituto Sundance. Crédito: Mstyslav Chernov | Cortesía

Dirección en documental estadounidense: Geeta Gandbhir por “The Perfect Neighbor” /U.S.A.

Dirección en un drama estadounidense: Rashad Frett por “Ricky” / U.S.A.

Dirección en un documental internacional: Mstyslav Chernov por “2000 metros en Andriivka” / Ucrania.

Dirección de Cine Dramático Internacional: Alireza Khatami por “The Things You Kill” / Turquía, Francia, Polonia, Canadá.

Premio Waldo Salt a guión dramático estadounidense: Eva Victor por “Sorry, Baby” / U.S.A.

Premio de Edición Jonathan Oppenheim en un Documental estadounidense: Parker Laramie por “André is an Idiot” / U.S.A.

PREMIOS ESPECIALES DEL JURADO

Noam Shuster Eliassi aparece en “Coexistence, My Ass!”, de Amber Fares, selección oficial del Festival de Cine de Sundance 2025. Crédito: Instituto Sundance | Cortesía

Premio Especial del Jurado en un Drama de Estados Unidos: Dylan O’Brien por su actuación en “Twinless” / U.S.A.

Premio Especial del Jurado a reparto en un Drama de Estados Unidos: “Plainclothes” / U.S.A.

Premio Especial del Jurado de un Documental estadounidense por Narración de Archivos: “Selena y Los Dinos” / U.S.A.

Premio Especial del Jurado a un Documental estadounidense: “Life After” / U.S.A.

Visión creativa en un Drama Internacional: Georgi M. Unkovski / Macedonia del Norte, República Checa, Serbia y Croacia.

Premio Especial del Jurado de Cine Dramático Internacional en Escritura: “Two Women” / Canadá.

Premio Especial del Jurado a un Documental Internacional: “Mr. Nobody Against Putin” / Dinamarca, República Checa.

Premio Especial del Jurado a la Libertad de Expresión en un Documental Internacional: “Coexistence, My Ass!” / Estados Unidos, Francia.

Premio NEXT Especial del Jurado al Reparto: “Mad Bills to Pay” (o Destiny, dile que no soy malo) / U.S.A.

Seguir leyendo:

• Las voces latinas se hacen escuchar en el Sundance Film Festival 2025

• Dos mexicanas triunfan en Sundance con sus cortos “Trokas Duras” y “Como si la tierra se las hubiera tragado”

• “2000 Meters to Andriivka”: Mstyslav Chernov vuelve a impactar con sus imágenes de la guerra de Ucrania