Diego Valdés vive sus últimas horas en el América y su destino sería Toluca

Después de que el chileno Diego Valdés perdió protagonismo en el América al preferir el técnico brasileño André Jardine a Erick “Chiquito” Sánchez en el mediocampo de las Águilas, la directiva de los tricampeones ya estudia ofertas de equipos de la Liga MX y una de ellas es del Toluca.

Según varias versiones periodísticas, Valdés recibió descanso del técnico brasileño André Jardine para tomar las cosas con calma y estudiar las ofertas con calma, después de que le ha dicho que no entra en planes y el mediocampista andino no está dispuesto a calentar la banca.

Inclusive el propio técnico del América André Jardine comentó al finalizar el juego donde golearon 4-0 a FC Juárez, que Valdés tiene dos ofertas y que está estudiando cuál es su mejor opción:: “Tiene un par de ofertas, la realidad es esa, sentí darle dos días y que pensara bien y estar enfocado en esta decisión de sí se queda o se va, darle la tranquilidad la mejor elección”.

Valdés es cierto que no querría salir y luchar por la titularidad, preparándose a conciencia para desterrar las lesiones que han afectado su regularidad y que obligaron al América buscar los servicios del mediocampista mexicano Erick Sánchez, a quien también le costó adaptarse.

Una muestra del gran valor que ha tomado Sánchez fue en la liguilla pasada contra Cruz Azul y Monterrey, mientras que en los cinco juegos del actual campeonato contra Querétaro, Xolos de Tijiuana, Santos Laguna, Atlético San Luis y FC Juárez.

Por lo pronto, Valdés no ha sido utilizado en el actual campeonato, limitándose su función a aparecer en los partidos de la Sub 23 bajo las órdenes de Diego Cervantes para no perder el ritmo y aprovechar las opciones que se le plantean en la actualidad.

Valdés llegó como una gran opción al América procedente de Santos Laguna, pero cada vez fue perdiendo importancia en el esquema táctico de las Águilas y en donde está muy lejos del torneo Clausura 2023 donde fue su mejor momento con más de 1400 minutos en el torneo regular.

De esta forma Toluca se ha sumado a las opciones del Toluca, donde el técnico argentino Antonio Mohamed cree que puede ser una gran opción para el mediocampo donde sería un surtidor efectivo de balones del portugués Paulinho.

Se asegura que en las próximas horas se conocerá la opción oficial si Valdés va al Toluca o termina en el Puebla, Mazatlán y algunos otros equipos, que han mostrado interés en sus servicios.

