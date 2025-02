Donald Trump advierte que surgirán más aranceles y ahora le apunta a la Unión Europea

La entrada en vigor del 25% de aranceles a las importaciones de productos procedentes de México y Canadá son tan sólo la punta de lanza del proyecto que el presidente Donald Trump contempla desarrollar a lo largo de su segundo mandato, pues ahora promete gravar a productos farmacéuticos y semiconductores.

“Los aranceles no causan inflación. Los aranceles causan éxito. Podría haber alguna perturbación temporal a corto plazo, y la gente lo entiende”, dijo el republicano de 78 años en una reunión sostenida con representantes de los medios informativos donde reconoció que el aumento de precio que sufrirán algunos artículos fabricados por sus socios comerciales del norte y el sur inicialmente será doloroso, pero todo está orientado a fortalecer a la economía estadounidense.

El jefe de la nación considera que, en el intercambio comercial con otras naciones, Estados Unidos no se está beneficiando en una proporción similar a la obtenida por quienes les exportan parte de su producción y frente a dicho escenario, gradualmente, continuará fijándoles aranceles a varios artículos que ingresan a través de sus puertos comerciales.

Después de sancionar a los productos fabricados en México, Canadá y China, el presidente Donald Trump ahora plantea hacerle algo similar a los que importa la Unión Europea. (Crédito: Evan Vucci / AP)

De hecho, anticipó que en breve se fijarán más aranceles a más artículos y materias primas de origen extranjero.

“Vamos a trabajar en el sector farmacéutico, sobre todo en el de los medicamentos y las medicinas, etc. Todo tipo de medicamentos y productos farmacéuticos.

Y muy importante, también trabajaremos en el sector del acero y en el de los chips, así como en cosas asociadas a los chips“, enfatizó.

Mientras que en el banderazo de salida de su plan arancelario se establecieron aranceles de 25% a las importaciones provenientes de México y Canadá; y del 10% a las de origen chino, en la próxima fase de ajustes también plane sancionar a los productos fabricados en países de la Unión Europea.

“Nos tratan muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas, esencialmente no aceptan casi nada, y tenemos un enorme déficit con la Unión Europea. Así que haremos algo muy importante con la UE, vamos a equilibrar la balanza“, señaló Trump con respecto a la relación de negocios cultivada por Estados Unidos con algunos de los 27 países miembros de dicho organismo.

