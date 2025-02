Shakira se reúne con sus hijos en México y comparte una tierna foto familiar

Shakira está viviendo días intensos en la Ciudad de México, donde se ha instalado temporalmente para preparar su esperada gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’, que arrancará el próximo 11 de febrero en Brasil.

Sin embargo, más allá de los ensayos y los detalles logísticos, la cantante colombiana ha encontrado tiempo para disfrutar de momentos especiales con sus hijos, Milan y Sasha, quienes viajaron desde Miami para reunirse con ella en vísperas de su cumpleaños. La cantante publicó una foto de los tres con el título “Amor a la mexicana”.

El reencuentro familiar se produjo el pasado 30 de enero, cuando los hijos de Shakira, de 12 y 10 años respectivamente, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque la cantante no pudo recibirlos personalmente, envió a su hermano Tonino Mebarak, quien es su mano derecha y una figura clave en su vida.

Las imágenes del emotivo encuentro, difundidas por el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, mostraron a los niños abrazando efusivamente a su tío, evidenciando el fuerte vínculo que los une.

¿Por qué se viene este reencuentro?

El próximo 2 de febrero, Shakira celebrará su 48 cumpleaños, y todo indica que lo hará rodeada de sus seres queridos.

Aunque sus hijos ya festejaron sus propios cumpleaños en Miami con su padre, Gerard Piqué, ahora es el turno de la cantante de disfrutar de su día especial junto a ellos. Este reencuentro familiar es particularmente significativo, ya que Shakira ha estado lejos de sus hijos durante las últimas semanas, enfocada en los preparativos de su gira.

Cabe destacar que Piqué, quien también cumple años el 2 de febrero, no acompañó a sus hijos en este viaje. Según los reportes, el exfutbolista se habría mudado a Miami sin su actual pareja, Clara Chia, y parece que celebrará su cumpleaños lejos de sus hijos.

En cambio, Shakira tendrá la oportunidad de festejar con Milan y Sasha, quienes seguramente le darán un toque especial a esta fecha tan importante.

Shakira no escatima esfuerzos para asegurarse de que ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ sea un espectáculo inolvidable. En una entrevista con el programa brasileño ‘Domingão com Huck’, la cantante explicó que la producción es tan grande que no encontró un lugar adecuado en Miami para los ensayos, por lo que decidió trasladar toda la operación a México.

“Es un show con una producción gigante, tan grande que tuvimos que hacer un recorrido de estadios y no encontramos una locación aquí en Miami para los ensayos. Todo el personal ha tenido que viajar a México para poder hacer esto allá”, compartió.

La gira, que incluirá más de 10 conciertos en México durante el mes de marzo, promete ser una de las más ambiciosas de su carrera. Después de su paso por Sudamérica, Shakira llevará su música a Norteamérica, donde seguramente seguirá cautivando a sus fans con su energía y talento.

