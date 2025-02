Henry Martín revela la verdad de porque nunca quiso jugar con las Chivas

El delantero del América Henry Martín pudo haber seguido su carrera futbolística alejada del actual equipo tricampeón del fútbol de México si antes del Mundial 2022, cuando Chivas buscó sus servicios, pero a la hora buena no se realizó la operación que ahora se revela porque la oferta fue muy baja.

Este ofrecimiento inferior a lo que devengaba en las Águilas fue mencionado por el propio delantero que surgiera al profesionalismo en los Venados de Yucatán en una entrevista para el Tiktoker “Tío Leyendas”, en donde Martín expuso que su rechazo se debió a que las negociaciones no le convencieron.

@tio_leyendas Henry Martín habló con Balompié sobre el fichaje que no fue: al Guadalajara. Entrevista completa el lunes. Y con fotografías inéditas en Balompié Número 3 ⚽️ consíguela en balompie.mx ♬ sonido original – Tío Leyendas

“Querían que me bajara el sueldo y yo decía: no es que esté pasando de un equipo menor a uno mayor. Realmente yo he luchado por este sueldo. Al día siguiente, unos días después, me ofrecían un poquito más, que un 5 por ciento más, un 10 por ciento más. Yo decía que no, no y no, y entre eso platicaba con mi familia y sentía que no era yo dando un paso hacia un lado, era como huir”, destacó el cuarto mejor goleador en la historia del América.

El yucateco también se refirió a la decisión personal que le hizo cambiar de opinión respecto a explorar otros horizontes en la Liga MX: “No soy una persona que se hace a un lado de los problemas, por el contrario, confronto el problema, porque sé que es la única forma de salir adelante y es lo que me ha traído hasta acá y me ha mantenido aquí”.

Añadió que”: Lo que pasa es que en ese momento en el América yo estaba pasando un momento muy malo, pero muy malo en verdad, donde no le metía gol ni al arcoíris y aunque suena exagerado, pero fue una realidad no le metía el gol a nadie. De pronto el club se me acerca en vísperas del Mundial 2022 y me dicen, oye Henry, no queremos frenarte, porque hasta eso el América me quería”.

“Pero también me dijeron y pusieron el panorama claro, porque si te quedas aquí, posiblemente no juegues, ya que estaba Federico Viñas, que la estaba rompiendo, le estaba yendo excelente, además de que es una persona que apreció y quiero mucho, por lo que me da mucho gusto lo que está viviendo actualmente”.

Añadió sobre ese mismo tema: “A él le estaba extraordinariamente bien en el América y yo era el segundo, hasta por ahí el tercero, porque estaba Roger Martínez, entonces hablo con el Tano (Fernando Ortiz) y me dice (porque estaba la opción de ir a Chivas) que sabía de la oferta, entonces le dije oye tengo esta oferta, no me quiero ir, pero tampoco me quiero perder el Mundial y se que para ir al Mundial tenía que jugar”.

Inclusive Martín expuso en este tema que: “El “Tano” entonces me dijo, siendo sincero aquí vas a tener pocos minutos, no vas a tener tanta participación porque está jugando Roger y lo está haciendo bien, está jugando Viñas y también está jugando igual, por lo que sin decirme que yo andaba mal, pues no hacía falta decirlo, yo lo sabía y entonces hablo con el presidente del América y entonces me comunico con ellos (Chivas) y en verdad se pasaron”.

Henry Martín recordó todos los detalles que tuvo que vivir para convertirse en el referente del ataque del América. Crédito: Imago7

También dijo que fue tajante en su postura hacia Chivas: “Querían que me bajara el sueldo y yo decía, no es que esté yendo a un equipo menor a uno mayor, realmente yo he luchado por este sueldo y no me tengo porque bajar el sueldo. Al día siguiente fue igual y duró por una semana, donde me decían que un poquito más, no que un cinco por ciento, un diez por ciento. Entonces fue no y no, además que platicaba con mi familia y decía no estoy siendo realmente yo, no estoy siendo en verdad Henry”.

Para finalizar expuso que: “De haber ido a Chivas habría sido como huir”.

