Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de febrero de 2025

ESCORPION

Mi querido escorpión empiezas el mes de febrero con la mejor actitud, trata de dejar en el pasado lo que es de pasado y comenzar a ver tu vida de una manera distinta con un enfoque en el ahora y en el futuro. Los caminos del dinero comenzarán a abrirse a tu favor solo deberás de ser inteligente para saber en que debes invertir. Se aproxima un viaje en el cual tendrás nuevos aires, amores del pasado estarán en tu casilla, pero solo para afirmar que tu corazón ha sanado y ha dejado de querer a quien una vez amó; recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama, dale pa delante y que te valga madres lo que la gente piense, es tu vida y solo tu sabrás de qué manera llevarla a cabo. Abre bien tus ojos y no creas en palabras sino en hechos, no des pie a traiciones ni a mentiras porque pasarlas una vez es aceptar que te la vuelvan hacer. Cuídate de comida chatarra pues no es buen momento pa subir de peso. No te ilusiones de la persona equivocada, no enredes las cosas ni confundas amistad con amor, tu corazón ha sufrido demasiado y si bien es cierto que tiene miedo de que te vuelvan a joder la vida también es cierto que tienes ganas de enamorarte perdidamente y volver a sentir esas sensaciones que ya ni recuerdas.

LIBRA

Que este segundo mes de del año tu enfoque este dirigido a el logro de objetivos y hacer un lado a personas que no te suman nada en tu vida, el amor es incierto en tu vida porque a veces piensas que ha llegado, pero a los pocos días te decepcionas y piensas lo contrario, deja que las cosas fluyan y tu enfócate en lo que te deja algo bueno. No te equivoques y no caigas en las mismas cuestiones ni creas los mismos cuentas, la gente es muy perra y con tal de darte en la fregada suele usar mascarás pa enredarte. Te viene un dinerito extra que te va a ayudar a salir de la pobreza que te ha venido jodiendo en este primer mes que pasó, operaciones no se ven bien favorables en estos días. Ten mucho cuidado con amores de una noche, recuerda que tú eres de enamorarte a la primera, posibilidades de un encuentro intimo con amistad. Si ya te traicionaron esas amistades en el pasado crees que vale la pena seguir ahí con ellas. Cuídate de un vecino o vecina te anda bufando a tus espaldas. Se avecinan grandes cambios en tu vida, viene una etapa muy perra en la cual saldrás de todos esos problemas y situaciones que te han acongojado, no dudes más en si tienes que dar ese paso, arriésgate y a la fregada, que pase lo que tenga que pasar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas de hacer algo.

VIRGO

Es momento de grandes cambios, este mes de febrero enfócate en el dinero y en que tu economía comience a dar un salto más grande para ti. Hay amistades que comenzarán a alejarse y otras que llegaran a demostrarte que realmente les importas. Ten cuidado con lo que cuentas de tu vida personal, recuerda que no todos o todas son de confiar. Eres excelente para la intimidad, pero últimamente le haz flojeado y siempre es lo mismo, necesitas renovarte antes de que caigas en la rutina. Necesitas renovar tu hogar para poder quitar las malas energías y la salación que te cargas, le huevoneas un chorro por eso no hay cambios en tu vida, para lograr cambios requieres hacer cosas diferentes y desacerté de lo que ya no sirve sean objetos o personas. Debes de desprenderte de relaciones prohibidas o relaciones en las cuales tu des más de lo que recibes no pierdas tu tiempo, esfuerzo y dinero en alguien que no está dispuesto o dispuesta a devolverte lo mismo que ofreces. Una amistad anda ladrando pestes de ti, sácale sus trapos al sol para que vea lo que se siente. Aléjate de personas manipuladoras que se te acerquen a ti para proponerte negocios pues puedes salir perdiendo tu dinero y no obtener nada a cambio. Aléjate de créditos y esas cuestiones que no estas en el mejor momento para amarrarte a uno.

Leo

Se vienen días de muchos cambios, este mes de febrero enfócate en las nuevas oportunidades que se van a presentar para que sepas aprovecharlas al máximo. Hay una amistad que se acercará a ti para pedirte un consejo tiene que ver con su relación amorosas. Si ha habido problemas en tu trabajo todo mejorará rotundamente, no te metas en problemas y dedícate a lo tuyo. Aprende a no discutir con quien solo ladra por ladrar y querer fregarte. En la medida en que te enfoques en tus proyectos será en la medida en que se cumplan. Si tienes una relación no hagas caso a pelas tontas y sin importancia y no te amargues, mejor busca maneras de reconciliarte con tu pareja que estás en la mejor etapa para que sea un éxito. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Si piensas que con irte de jarra y darle vuelta a la hilacha serás feliz, estas muy equivocado o equivocada, las pequeñas cosas son las que llenarán de armonía y felicidad tu vida. Déjate de tonterías, no necesitas de una persona para ser feliz solo necesitas de ti, suelta tu pasado y mándalo a la fregada que es momento de ver por ti y nadie más, no caigas en los mismos errores ni en las mismas situaciones. Cuidado con amor del pasado que retorna y podría meterte en problemas complicados.

Cancer

Es momento d e pensar en en ahora y de quitar de tu vida todo lo que no le sume algo a tu vida, el amor se manifestará en cualquier momento y llegará a calmar tu sed. No gastes tu dinero en algo que no ocupas porque solo te vas a meter en más deudas. Hay una amistad que te va buscar para pedir un consejo. Febrero va traer algunos trámites que tendrás que solucionar sino te meterás en problemas hasta legales. Embarazó en la familia y un viaje de último momento. Tienes un buen corazón a pesar que eres bien hijo de la tostada, si tienes una relación no caigas en las mismas rutinas que ya caíste en relaciones pasadas pues puede que se repita la misma historia. Un nuevo amor se consolidará. Ten cuidado con lo que desees o pase por tu mente pues se puede hacer realidad, trata de alejar pensamientos sin fundamentos que lejos de beneficiarte solo te auto-dañan. Aguas con lo que comas en estos días pues las intoxicaciones y dolores estomacales estarán a la orden del día. Volverás a recobrar tu energía y ganas de ser feliz, si tienes pareja todo se muestra excelente pa que haya mucha intimidad desbordado. Aléjate de personas que fuman pues serás vulnerable a problemas pulmonares y neumonías en esta época de invierno.

Géminis

Este nuevo mes dale duro con dieta y ejercicio las cuales te lleven a lograr tu objetivo de pérdida de peso pero no solamente eso sino a verte y sentirte mejor contigo mismo. Cuidado con un amor del pasado que podría volver a venir a incomodarte. Desinfecta tus redes sociales de gente que solo vigila tus movimientos y buscan fregarte con lo que publicas, quita a gente y personas que ni te buscan ni nada, no sirven ni pa incomodar a su madre. Si te haz sentido indeciso o indecisa por no saber que decisión tomar, pon todo en tu cabeza y corazón y la decisión que tomes que sea porque realmente lo sientes y no por darle en la máuser a terceras personas. Si han existido problemas o malos entendidos con ex parejas la situación mejorará notablemente. Posibilidades de rencontrarte con una persona que te hizo cambiar tu mundo hace tiempo, te volverá la sangre al cuerpo y volverás andar en las nubes. Aprende aprovechar la compañía de tu familia pues últimamente los has tenido muy descuidados, no trates de complacer a medio mundo, recuerda que el o la primera que debe de sentirse agusto eres tu. Amistades se fortalecen y personas nuevas entrarán a tu circulo de amistad, necesitas perdonar a quien te daño anteriormente y darte la oportunidad de cometer nuevos errores y nos seguir atorado o atorada con las mismas situaciones.

Tauro

Mi querido Tauro no es momento de pensar en el pasado sino en el presente y agradecer quien eres y lo que quieres lograr en tu vida. Se vienen días en los cuales vas andar muy pensativo y querrás regresar un poco a tu pasado para lamentarte por lo que no pudo ser, ya suelta y deja ir todo eso que te atormenta, la vida es una y deberás aprender a vivir en el ágoras Perdónate y perdona a quien en el pasado te dañó, abre las puertas a nuevas oportunidades pues en tu vida está destina felicidad es solo que has estado viendo y buscando en el lugar equivocado. Necesitas reconocer tus errores que cometiste en tu pasado y tratar de aprender de ellos o de lo contrario estás destinado o destinada a volver a cometerlos. No sacarás nada siendo intolerante con las personas que están a tu lado así que no armes tormentas en vasos de agua. Respeta la manera de pensar de los demás y que te valga madres lo que opinen, toma solo lo que te ayude y convenga a mejorar como persona. Estarás muy hocicón y hocicona estos días, muchas posibilidades de que pelees con amistades o con tu pareja, bájale 3 rayitas a tus rencores y problemas personales, no involucres ni metas a personas que no la deben ni la temen en tus cosas. Se viene la oportunidad de un viaje y un cambio de casa o vehículo que te va beneficiar mucho en diversos aspectos.

Aries

Ten cuidado con cambios bruscos en tu economía que pudieran venir afectarte más de lo que te imaginas, vienen amores importantes en este nuevo mes pero se inteligente para no regarla o cometer errores. Hay días en los cuales andarás melancólico al recordar a personas que ya no son parte de tu vida pero que sigues extrañando. Cuidado con golpes o caídas que estarán q la orden del día y con un chisme en el que te van involucrar. Sino tienes piores nada date el tiempo para conocer a una persona que te anda rondando desde hace algunos días puede surgir algo bello entre ustedes. Ten presente que no ganas nada con exaltarte o traer coraje, manda ala fregada a la gente y tu haz lo tuyo, sino te dan pa el gasto no tienen porque opinar de tu vida, vívela como quieras y disfrútala. Habladurías y chismes de colonia se harán presente en tu familia, no te metas en problemas y deja que la gente ladre, no tiene porque afectarte sus comentarios y menos si solo te están difamando. Cuestiones de firmas y de iniciar negocios no se ven claro en estos momentos, llévatela tranquila y no te apresures ni tomes decisiones tan apresuradas, un viejo amor se dejará volver a ver y te darás cuenta que es asunto del pasado. Rompimiento de una relación por parte de una amistad quedará al descubierto. Si tienes una relación, no le piques el buche a tu pareja ni busques maneras de estar peleando, aléjate de celos y de escenas tontas que solo merman la relación.

Sagitario

Este mes de febrero cuidado con fraudes que podrían estar a la orden del día y afectarte más de lo que te imaginas. Va andar una amistad tras tus huesos y dentro de poco sabrás de quien se trata. No permitas que personas del pasado intenten pasarse de listos contigo. Si tienes piores nada y ha habido problemas de celos o económicos no te desesperes que están por entrar en un ciclo cargado de cosas positivas que los ayudará mucho a reforzar la relación. Perdidas de objetos en puerta. Tramites pendientes de realizar. Problemas de insomnio en puerta, deja de darle vuelta a los problemas en tu cabeza y concéntrate en como resolverlos, las cosas al final terminarán por salir, no te agobies ni cargues peso en tu espalda que no te corresponde. A la fregada la gente tonta que no sirve ni para ir a incomodar a su madre, no eres plato de segunda mesa y quien te quiera te buscará y estará contigo y no te traerá como tonto o tonta diciéndote un día que sí y otro que no, no permitas que te pisoteen y cierra ya esos ciclos, necesitas una persona de tiempo completo que esté dispuesto o dispuesta a pasar los días contigo. Ten cuidado con a quién le cuentas tus cosas pues estas por entrar en problemas por malos entendidos y chismes que llevan y traen. En la medida que sigas de arrastrado o arrastrada será en la medida que sigas sufriendo por quien no merece tus lágrimas.

Capricornio

Se viene oportunidades de viajes en familia este mes de febrero, disfruta y aprovecha todo lo que venga y se agradecido con la vida para que se sigan abriendo más puertas. No te dejes llevar por chismes de vecindad ni por amores de una noche que podrían traicionarte o meterte en problemas. Tienes un mundo por delante pero lo has descuidado por estarte echando en cara errores que no te corresponden ni son tuyos; deja de auto-dañarte y mejor empeña tu energía para ser feliz y salir de todas esas situaciones que te han mermado la existencia. Las depresiones y tu pasado que tanto te ha dañado dejará de afectarte el día en que dejes de tomar en cuenta esas tonterías. Cuídate mucho de las personas que te rodean pues muchas solo están a tu lado y ayudan para obtener algo a cambio. No confundas tus sentimientos, aléjate de esa amor que lejos de hacerte sentir bien solo te causa problemas y todo gira en torno a discusiones y pleitos por tonterías que no han podido superar. Amigos se van amigos regresan, no pierdas a las personas que realmente importan en tu vida por estar perdiendo tu tiempo con seres a quienes les vales máuser. Hay oportunidad de realizar un negocio con amistades en el cual te va ir de lo mejor solo deben de poner todo por escrito para evitar conflictos y problemas más adelante.

Acuario

Se vienen grandes oportunidades laborales que deberás de aprovechar para mejorar tus ingresos, no te dejes llevar por chismes de vecindad ni pretendas cambiar la manera de pensar de quienes te rodean. Ten cuidado con esperar más de la cuenta algo que no va llegar y que solo te traerá dolores de cabeza. Que este mes de febrero sea para comenzar de cero en todos los aspectos y enfocarte en lo que en realidad importa de la vida. Si dudas del cariño y amor de tu pareja no tiene caso que sigas ahí, pues cuando hay amor y confianza no tienen porque existir esas dudas. Si tienes pareja pon las cartas sobre la mesa y dile todas esas dudas que tienes, es el momento ideal para sacar esas piedritas que te has guardado y te han quitado el sueño, no te quedes jamás con dudas pues se transforman en una bomba de tiempo que cuando menos lo esperes explotará y dañará la relación. Basta de mendigar cariño, amor o amistad, necesitas valorarte un friego y darte cuenta que nadie es indispensable y que todos somos sustituibles, échale ganas en tu vida y dedícate a ser feliz como persona individual, no tienes porque luchar por un puesto quien te quiera te dará su lugar y su tiempo sin necesidad de estar empeñándote en que te reconozca o te vea como tu pretendes.

Piscis

Es momento de pensar en el ahora y de comenzar a ver tu vida d manera distinta, entraste a tu mes de cumpleaños donde todas las energías comenzarán a moverse a tu favor, sácale provecho a todo y comienza a disfrutar lo que la vida pone en tu camino. Cuidado con esperar algo que no va llegar en el amor y que solo te hará pasar malos momentos. No te dejes intimidar por nadie ni permitas que malos comentarios arruinen tus días. A la fregada la hipocresía y las mentiras si ya sabes que esa persona te ha mentido pero no has tenido el valor de enfrentarla, no pierdas mas tu tiempo y pon las cartas sobre la mesa, pues estas propenso o propensa a que te vuelvan a dañar y jugar el dedo en el hocico como ya lo hicieron anteriormente. Posibilidades de que te encames con una amistad, ten mucho cuidado porque puedes terminar bien enamorado o enamorada de un amig@. Se arreglan problemas en la familia, recibirás una llamada o mensaje que te va hacer el día. Ten mucho cuidado con esas personas que acabas de conocer pues no son de confiar, pueden meterte en grabes problemas. Recuerda que una amistad con derecho lejos de beneficiarte solo te va auto-dañar porque eres muy de enamorarte bien cañón.