Desde el Real Estelí se enfadan con los Tigres por no convocar a sus estrellas 

Los Tigres de la UANL se estrenarán en esta edición de la Liga de Campeones de la Concacaf. El conjunto mexicano visitará al Real Estelí en el Estadio Independencia. El duelo ya se ha comenzado a calentar por la presunta subestimación mexicana.

Veljko Paunović decidió descansar a varias de sus figuras de cara a este partido. Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Joaquim Pereira, Fernando Gorriarán y Juan Brunetta no viajaron con el equipo.

A estas ausencias se le suman las bajas de André Pierre Gignac, Diego Reyes y Diego Sánchez. En este sentido, el futbolista Byron Bonilla reconoció su molestia al no ver al equipo de gala de los Tigres de la UANL.

“Como jugador sí hay poca molestia porque uno siempre quiere enfrentarse a lo mejor, pero que no traigan a su artillería es incómodo, más así es su decisión y se lo respeto, no me meteré en eso. A jugar el partido y a ver cómo nos va a nosotros, al final les sirve más a ellos que a nosotros”, dijo previo al juego.

En ese mismo orden de ideas, el entrenador Otoniel Olivas también habló de la ausencia de los jugadores de peso en el conjunto felino. Sin embargo, el estratega ve esto como una oportunidad para que sus jugadores saquen un buen resultado en el Estadio Independencia.

“Entiendo que en estos equipos y a estos niveles, no es solo un 11, son 25 jugadores de nivel superior. Por diferentes razones y características de los DT, nos decidimos por uno u otro. No sé cuál puede ser la diferencia al hablar de un titular o un suplente en Tigres. Si hay una diferencia, hay que aprovecharla“, agregó

Paunović respondió

El estratega de los Tigres de la UANL no se quedó callado en medio de estas críticas. El estratega europeo considera que viajó a Nicaragua con una plantilla competitiva que puede sacar un buen resultado de cara al próximo duelo de vuelta. Veljko Paunović quiere aligerar las cargas en su club.

“En primer lugar, nosotros tenemos a gente que ha disputado partidos importantes, con mucho desgaste y con una carga que nosotros medimos mucho (…) Tenemos la revancha propia en casa el miércoles que viene, así es que es nuestra manera de gestionar las cargas y, sobre todo, confiamos plenamente en el equipo que tenemos. El que menciona que no han venido los mejores, pues para nosotros todos son los mejores“, respondió.

#Tigres | 🗣️ “Así es que es nuestra manera de gestionar las cargas y sobre todo confiamos plenamente en el equipo que tenemos”.



Veljko Paunovic, DT de Tigres, sobre las 10 ausencias para el juego. pic.twitter.com/bYShtNSCzX — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 5, 2025

