El técnico de Chivas no suda frío, pese al titubeante inicio del torneo Clausura 2025

Óscar García Junyent, técnico de las Chivas, está muy lejos de ponerse nervioso o mejor dicho, como se le dice coloquialmente empezar a sudar frío por el inicio titubeante del Guadalajara en el torneo Clausura 2025, por el contrario, argumentó que es un equipo que está en construcción.

Dicho punto de vista fue realizado por el estratega español en horas previas al debut de los tapatíos en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 contra el Cibao en duelo que se jugará este jueves en República Dominicana.

"En 5 partidos no puedes construir una casa, si no que estás construyendo unos cimientos…"



Óscar García cuando le preguntaron sobre el mal desempeño de Chivas tras 5 jornadas en liga. pic.twitter.com/SIrwdOE2w8 — Carlos Villaseñor ⚽️📱 (@VillasenorC_) February 6, 2025

“Lo que vamos a buscar en este partido es, igual que todos los otros, intentar ganar el partido, intentar seguir con la construcción de este proyecto. Estamos en proceso, lógicamente es como cuando construyes una casa, que en cinco partidos no puedes construir una casa, sino que estás construyendo unos cimientos. Es verdad que querríamos tener muchos más puntos de los que tenemos”.

“Creo, en mi opinión, que podríamos haber tenido el doble, con un poco más de suerte y de acierto, pero, como dije en mi rueda de prensa, lo importante es merecerlo y en estos cinco partidos yo he visto más luces que sombras”

Empero los números que registra el “Rebaño Sagrado” bajo sus órdenes no son para nada envidiables, con cuatro partidos sin ganar, después de la primera victoria contra Santos Laguna, solo han logrado sumar dos empates y dos derrotas, que tiene a los directivos y a los aficionados con los pelos de punta, pero sobre todo por la propuesta futbolística que a nadie parece agradar.

“Puedo entender perfectamente al aficionado que pueda estar decepcionado con algunos resultados. Como he dicho antes, yo como técnico también, pero si abro un poco más la vista, veo que el equipo ha competido muy bien, exceptuando la segunda parte contra Querétaro, que sí, es verdad que ahí el equipo no me gustó nada”.

“En los otros partidos, creo que hemos estado muy bien, incluso mejor que otros equipos con mucho mayor presupuesto, con jugadores extranjeros de muy alto nivel. Y no solo les hemos competido, sino que en muchas fases hemos sido mejores. Con el mismo tipo de partidos, con la misma manera de jugar, con un poco más de acierto, tendríamos ahora tres o cuatro puntos más y nadie hablaría de eso, pero entiendo cómo funciona el futbol, muchas veces todo se mira al resultado”.

La realidad es que de 15 puntos disputados, el Guadalajara solo tiene el 15 por ciento de efectividad con cinco puntos que obliga a una victoria en la Concachampions contra el Cibao y una mayor autoridad en el torneo de la Liga MX.

”Entiendo que haya mucha gente que todavía no entienda que estamos en proceso de construcción, porque Chivas es un equipo muy grande, pero sabemos que el trabajo es el que nos va a dar buenos resultados en el futuro, si seguimos por el camino que estamos siguiendo”

A morirse con la suya

Óscar García Junyent, no obstante la urgencia de mostrar otra idea futbolística, aseguró que se morirá con su idea y dio las razones: “Creo en mi trabajo, porque he repetido, como he dicho antes, voy a repetirlo, en todos los equipos que he estado, he cumplido los objetivos razonables y realistas en cada club donde he estado. En algunos he empezado mejor, en otros he empezado peor”

“Aquí sí que es verdad que en cuanto a resultados esperaba tener algunos puntos más, que creo que sinceramente hemos merecido, pero al final tenemos los puntos que tenemos. He aprendido lo más global, qué es lo que sirve, el trabajo que se está haciendo, cómo los jugadores van entendiendo cómo queremos jugar. En un porcentaje de a qué nivel está el equipo que yo pretendo, con cinco partidos estamos lejos, pero no sería normal que el equipo ya estuviera al 100% o que jugara al 100% como yo quiero”

Óscar García rechazó que sumar 5 de 15 puntos disputados sea una crisis, sino parte de la construcción de un nuevo proyecto. Crédito: Andrés Sepúlveda | Imago7

Para finalizar dijo que confía al cien por ciento en su trabajo y que no es de los que tiran el arpa antes de tiempo: “Estoy muy confiado en mi trabajo y muy sereno con los jugadores. Cuando no ganas y te miras todos los resultados, sí que puedes entender que hay molestias, pero estoy muy tranquilo en ese sentido porque no es la primera vez que me pasa y no creo que vaya a ser la última.

“No a mí, sino a todos los entrenadores. Hay que mantener la calma y confiar en el trabajo que se hace, en que los jugadores lo están entendiendo perfectamente y que poco a poco cada vez seamos mucho mejores”, concluyó.

Seguir leyendo:

– El técnico de Chivas se disculpa por el intento de agresión a James Rodríguez

– Suspenden tres partidos al técnico de Chivas por intentar agredir a James Rodríguez

– ¿Pateó a James Rodríguez o no? DT de Chivas está en el ojo del huracán en México