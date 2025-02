La baja calidad del sueño puede influir en el desarrollo del Alzheimer, según un estudio

Hacer ejercicio regularmente, comer alimentos saludables y equilibrados y mantener una vida social y afectiva no son las únicas maneras de conservar un cerebro saludable. Y es que para sorpresa de muchos, dormir, que puede parecer una acción tan simple y común en nuestra vida diaria, también puede tener gran influencia e impacto en el cuidado de este órgano, además de evitar la aparición de enfermedades neurodegenerativas.

De acuerdo con un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de California-San Francisco, y publicado en Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, la acción de descansar tiene un efecto directo en la salud cerebral debido a la eliminación de toxinas acumuladas en el día.

Para llevar a cabo dicho estudio, liderado por el profesor Yue Leng, la fase REM juega un papel fundamental en la consolidación de la memoria.

Dormir menos de seis horas al día puede aumentar significativamente las posibilidades de padecer esta enfermedad metabólica en el futuro. Crédito: Roman Samborskyi | Shutterstock

¿Qué es la fase REM y qué importancia tiene en el sueño?

Este periodo, llamado oficialmente Rapid Eye Movement, hace referencia a la etapa del sueño en la que se producen los sueños. Consta de 5 fases del ciclo de sueño, además de representar el 25% del mismo.

La importancia de esta fase radica en la variedad de efectos que se llevan a cabo como:

El aumento de la actividad cerebral

La energización del cerebro y el organismo

El aumento de la frecuencia cardiaca y la presión arterial

La importancia de un buen descanso

En el mismo estudio, y sabiendo la importancia de la etapa REM en el descanso pleno de una persona, se reveló que un retraso en el alcance de esta fase puede interpretarse como un síntoma precoz de deterioro cognitivo.

Lo anterior tendría lugar debido al aumento de la hormona del estrés, la cual afecta negativamente al hipocampo, la cual es considerada el área crucial para una buena memoria.

Los resultados sugieren que la práctica de dormir más durante el fin de semana para compensar la falta de sueño durante la semana laboral podría ser una estrategia efectiva. Crédito: Gladskikh Tatiana | Shutterstock

Ante este tipo de señales, el estudio también reveló que las personas que suelen tardar menos de 98 minutos en alcanzar la etapa REM presentan mejores indicadores de salud cerebral. En tanto, aquellas que demoran más de 193 minutos, revelan niveles más altos de proteínas tóxicas como la amiloide y la tau, las cuales se encuentran vinculadas al Alzheimer.

Debido a la importancia de esta etapa, el mismo estudió mostró una serie de indicadores para obtener un buen descanso:

Mantener horarios regulares de descanso

Realizar actividad física diaria

Dormir en ambientes oscuros, silenciosos y bien adaptados

Evitar siestas prolongadas de más de 30 minutos durante el día

Evitar el consumo de alcohol, cafeína o cenas pesadas antes de dormir

Llevar a cabo técnicas de relajación y meditación para la reducción del estrés

