Qué es el turismo del sueño, la nueva tendencia de viajes de lujo que busca promover Suecia

El transbordador atraviesa las heladas aguas del Báltico mientras recorre el archipiélago sueco oriental. Nombres de lugares como Skarpö, Hjälmö y Gällnö están pintados en las cabañas de color rojizo que bordean los embarcaderos. El sufijo “Ö” significa isla en sueco, una representación pictórica de una masa de tierra rodeada de mar con dos personas diminutas a punto de atracar.

Soy la única persona que desembarca en Svartsö, una de las pocas islas del archipiélago donde el alojamiento permanece abierto en invierno. Avanzo por un camino nevado hasta Skärgårdshotell, donde me asignan una cabaña al borde de un bosque con vistas a la oscura extensión del lago Svartsöfladen. Es lo más lejos que se puede estar de todo.

Mi habitación es la simplicidad sueca en estado puro: una cama, una silla y una mesilla de noche. No hay televisión ni mucho más que me distraiga de la prístina tranquilidad de mi entorno. Y menos mal, porque estoy aquí sobre todo para dormir.

En la era de la conectividad incesante, dormir se ha convertido en el lujo supremo y ha dado lugar a una nueva tendencia en los viajes: el turismo del sueño, en el que los viajeros privados de sueño eligen su hotel en función de las almohadas o reservan retiros para dormir alejados de todo, con actividades específicas para inducir el sueño.

Sin embargo, Suecia tiene un enfoque diferente y más natural del turismo del sueño, que se inspira en el paisaje y en un modo de vida más tradicional. A menudo asociada a ciudades bulliciosas como Estocolmo y Gotemburgo, Suecia abraza su lado más somnoliento cuando llega el invierno e invita a los visitantes a hacer lo mismo.

Getty Images: Pasar más tiempo en la naturaleza nos ayuda a conciliar el sueño con más facilidad.

“La abundancia de naturaleza accesible combinada con noches oscuras, temperaturas frescas y un énfasis cultural en la relajación, hacen de Suecia un lugar ideal para el turismo del sueño”, explica Christian Benedict, investigador del sueño de la Universidad sueca de Uppsala.

“Los estudios han demostrado que la tecnología y la forma en que incide en nuestra vida tienen un efecto significativo en nuestro sueño, y pasar más tiempo en la naturaleza está relacionado con una mejor salud mental y menos noches sin dormir”.

Poco por hacer

Cuando decidí probarlo por mí misma, elegí el archipiélago de Estocolmo, un paraíso para los amantes de la naturaleza con más de 30.000 islas, muchas de ellas deshabitadas. Svartsö es una de las islas más grandes, pero sólo tiene unos 65 habitantes todo el año. A dos horas en ferry de Estocolmo, en verano es una escapada popular que atrae a veraneantes y turistas para pasear, nadar, montar en bicicleta o en kayak.

En los meses de invierno, el Skärgårdshotell es el único alojamiento abierto y sus acogedoras cabañas en el bosque, alejadas del edificio principal, ofrecen el tipo de paz y tranquilidad que busco, sin dejarme completamente aislada en la naturaleza.

Soy una urbanita de mente inquieta. Suelo despertarme varias veces por la noche y me levanto temprano sintiendo la necesidad de abordar la larga lista de cosas que me han mantenido despierta. Aquí, en la isla, en invierno, me queda poco por hacer, salvo caminar, leer y observar los ritmos del día de una forma que no puedo hacer cuando estoy en la ciudad.

Getty Images: Las horas de oscuridad y las temperaturas frescas hacen de Suecia un excelente destino invernal para el turismo del sueño.

Svartsö significa literalmente “la isla negra”, en referencia al oscuro lecho de granito, aunque en invierno el nombre podría referirse simplemente a los cielos oscuros, completamente libres del resplandor de las ciudades.

Más al norte, en el Círculo Polar Ártico, donde la noche polar cubre la tierra de oscuridad durante meses, lejos de quedarse en casa, los habitantes se atan linternas frontales y exploran senderos nevados.

Así que hago lo mismo y salgo al atardecer entre campos de ovejas, cerdos y cabras. Me dirijo al borde del bosque y desciendo hasta el mar, observando cómo el sol cae en el agua y escuchando cómo el ruidoso taladro de un pájaro carpintero se detiene, casi como si se hubiera accionado un interruptor. El bosque circundante se queda en silencio mientras la Tierra se dispone a dormir bajo un pesado manto de nieve.

Encuentro la sauna del hotel discretamente escondida entre los árboles y termino el día al clásico estilo escandinavo, sudando todas las preocupaciones que podrían mantenerme despierta, seguido de una zambullida en el vigorizante mar.

Tras una cena sencilla, me siento junto al fuego y hablo con un grupo de kayakistas que remó hasta aquí desde Estocolmo. “Tradicionalmente, en los meses más oscuros, el fuego era importante para calentarse y alumbrarse, pero también como parte del ritual nocturno”, me cuenta Marie. “Después de cenar, la gente se acurrucaba alrededor del fuego y dejaba que el parpadeo de las llamas calmara todas las tensiones del día de trabajo”.

Getty Images: El estar constantemente pendientes del celular contribuye a que por la noche no podamos desconectarnos fácilmente.

A mí me funciona. De hecho, me resulta tan soporífero que a las 20:00 ya estoy lista para retirarme a mi cabaña, donde me acurruco bajo un edredón y duermo unas 10 horas inauditas.

Es fácil pensar que la falta de sueño es un problema muy del siglo XXI, pero la leyenda sueca de la Mara demuestra que es tan antigua como el bosque. Mara, un extraño ser mítico del que se decía que torturaba a la gente mientras dormía, provocándole miedo y opresión en el pecho, dio origen a la palabra “pesadilla”.

Pero en los tiempos modernos, las distracciones tecnológicas han sustituido a las criaturas míticas, ya que cada vez son más las personas que luchan por conciliar el sueño.

“Suecia es una de las sociedades más digitalizadas de Europa y fue una de las primeras en adoptar la digitalización”, explica Thérèse Cedercreutz, directora comercial del grupo sueco Scandic Hotels. “Nuestro interés por el sueño, y sobre todo por la falta de él, se debe a esto y a una mayor conciencia de su impacto en nuestra salud, que nos hemos propuesto contrarrestar con una serie de medidas”.

Otros modelos

En todo el mundo, otros hoteles, tanto urbanos como remotos, están yendo varios pasos más allá.

El Hotel Cadogan de Londres cuenta con un servicio especializado desarrollado en colaboración con el hipnoterapeuta y experto en sueño Malminder Gill, que ofrece un programa de meditación guiada para dormir. El Mandarín Oriental de Ginebra ofrece un paquete de tres días, en colaboración con una clínica privada del sueño, que incluye el estudio de los patrones de sueño de los huéspedes y la creación de programas de sueño individuales.

Getty Images: Dormir se ha convertido en un lujo esquivo del siglo XXI y muchas personas le dan prioridad cuando están de viaje.

En Tailandia, en medio de la vegetación tropical de la Costa Real, el naturópata residente del complejo Civa-Som Hua Hin te guiará en todos los aspectos, desde la dieta hasta las hormonas que puedan estar afectando los ritmos circadianos. Por su parte, el Carillon Miami Wellness Resort utiliza tecnologías electromagnéticas y de infrarrojos para conciliar el sueño.

“Nuestros clientes nos decían que se sentían agotados en general y esto parecía deberse con frecuencia a la falta de sueño”, explica Stella Photi, fundadora de la empresa de vacaciones Wellbeing Escapes.

“Intentamos incorporar elementos de las culturas locales a nuestros programas de sueño. En países budistas como Tailandia o Sri Lanka ofrecemos meditación y atención plena. En India, los tratamientos ayurvédicos utilizan hierbas locales; y en Italia, los paseos guiados por los viñedos forman parte de un programa de actividades que favorecen el sueño”.

La apuesta sueca por la naturaleza

En Suecia, sin embargo, es la experiencia de estar en la naturaleza lo que constituye la base del turismo del sueño. “El lema de la naturaleza es ‘hazlo sencillo'”, dice Jennie Walker, fundadora de Walkers Naturturer, una empresa de guías naturales del archipiélago de la costa oeste.

“En invierno, en los áridos afloramientos que caracterizan el archipiélago de Gotemburgo, hay poca vegetación, y los abedules y pinos se apartan de los fuertes vientos del oeste. Un paseo por los campos de rocas en un día de invierno, quizás cruzándote con una foca tomando el sol, es la preparación perfecta para un buen descanso nocturno”.

Getty Images: La sauna es una experiencia invernal clásica e imprescindible en Suecia.

Y mientras que los retiros de sueño tradicionales se centran en relajarse antes de acostarse, en Suecia el sueño empieza al amanecer con la posibilidad de realizar actividades inductoras del sueño como senderismo, kayak y baños de bosque.

Así que, después de mi descomunal noche de sueño, me repongo con un desayuno a base de muesli, yogur, mermelada de arándanos rojos y panecillos de canela para recorrer el tramo de Svartsö del Sendero del Archipiélago de Estocolmo.

Todo el día es como un baño prolongado en el bosque y cuando vuelvo a mi cabaña ya no tengo que preocuparme de nada más que de cenar, sentarme junto al fuego y dormir bien.

Y así fue. Parece que, para mí, el ejercicio suave en un entorno tranquilo, con pocas distracciones y atenta a la señal de la naturaleza para irme a la cama, es el reajuste circadiano perfecto.

“Los retiros de sueño no se limitan a ayudar a la gente a dormir cuando está de vacaciones”, dice Photi. “El objetivo es permitir un enfoque relajante, holístico y personal que te brinde nuevos hábitos de sueño y vigilia, con el fin de lograr un cambio duradero”.

*Este artículo fue publicado en BBC Future. Haz clic aquí para leer la versión original (en inglés).

BBC:

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.