Andy Reid considera que Patrick Mahomes será el mejor de la historia de la NFL

Andy Reid, entrenador de los campeones Kansas City Chiefs, reconoció este jueves la fortuna de su equipo de contar con Patrick Mahomes, quien va en pos de convertirse en el mejor jugador de la historia de la NFL.

“Es genial que Patrick Mahomes esté aquí. No quiero, ni voy a menospreciar a nadie, pero es un gran jugador. Aún es joven, pero estoy seguro de que cuando termine su carrera será uno de los mejores, si no el mejor, en haber jugado”, afirmó el coach.

Reid habló en la previa del Super Bowl LIX que su equipo disputará el próximo domingo ante los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

El ‘coach’ destacó el liderazgo de Mahomes, quien ha llevado a la franquicia a ganar tres Super Bowls, los dos recientes de manera consecutiva.

“Él aprecia a todos sus grandes compañeros, también ha tenido la suerte de contar con una buena protección, compañeros a los que puede pasarles el balón. Él los mantiene unidos. Eso muestra cuánto se necesitan como grupo”, detalló Reid.

El entrenador oriundo de Los Ángeles, California, también elogió a los Eagles, su rival en el duelo por el título de la NFL, al que ya venció en el Super Bowl LVII de hace dos años.

“Es un gran equipo, tienen a Vic Fangio, un excelente coordinador defensivo; parece que no puedo evitar jugar contra él”, señaló.

Reid responde a las críticas sobre el arbitraje

El entrenador se dio tiempo para responder a las críticas de medios y redes sociales respecto a que los Kansas City Chiefs son beneficiados por los árbitros.

“No creo que a los árbitros les importe lo que se dice, simplemente están haciendo su trabajo. Es una buena historia para vender, pero no es la realidad. Si juegas lo suficientemente bien los árbitros no importarán”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de que su equipo se convierta en el primero en ganar tres Super Bowls en fila, Reid dijo que no es algo que le robe horas de sueño.

“No me obsesiono demasiado con las estadísticas, los récords y esas cosas. No puedes dedicar tantas horas a esto como lo hacemos nosotros y no disfrutarlo. Sabemos que vamos a jugar por el campeonato y que hay mucha atención de medios y aficionados, pero tratamos de tener una semana de juego normal”, concluyó.

