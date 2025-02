El David Aguilar fluye con su música, a su manera

El David Aguilar sigue sin explicarse cómo es que su nombre apareció en la lista de nominaciones del Grammy, al lado de luminarias como Natalia Lafourcade, Mon Laferte y Caloncho. El premio al Mejor álbum de rock latino o alternativo, cuya ceremonia se celebró el domingo en Los Ángeles, fue para el dúo venezolano Rawayana.

“Estamos celebrando desde que me avisaron”, dijo El David en una entrevista la semana pasada, cuando visitaba Los Ángeles precisamente para asistir a la premiación en la arena Crypto.com. “No hice una fiesta, sino que estoy contento”.

El disco “Compita del destino” fue con el que participó El David en la premiación, y se trata de un disco de catorce cortes que mezcla sonidos del folclor latinoamericano, rock y pop. El nombre del álbum es una frase que está incluida en la canción “Al capricho del viento”, que le gustó al cantautor.

“Refleja un poco mi actitud en la actualidad, que es como dejarme fluir, apreciar y respetar las cosas que naturalmente se van presentando, aunque a veces no son las que tú querías”, dijo.

Compita es un derivado de la palabra compañero, que se usa en México para referirse a algún conocido de manera afectuosa.

El David, originario del estado mexicano de Sinaloa, pero afincado en Ciudad de México desde hace dos décadas, nunca tuvo la intención de pertenecer al exclusivo grupo de artistas que compiten por un Grammy. Esto a pesar de que ha sido nominado al Latin Grammy en once ocasiones, precisamente por sus colaboraciones en los discos de algunos de los artistas que esta vez compitieron en la misma categoría que él.

La sorpresa es mayor aún porque El David era un cantautor al que la parte comercial de la música era lo que menos le atraía. Cuando llegó a Ciudad de México para estudiar la licenciatura en música contemporánea, prefirió dejar la escuela cuando se dio cuenta de que esa carrera estaba bastante orientada a la parte “más comercial y fría de la música”.

“Yo tenía 18 años […], estaba en una situación muy bohemia”, dijo. “Lo único que quería hacer es cantar, irme de viaje con mis amigos y no tener casa, y fui muy feliz”.

En 2016 su mánager, cuando El David ya había tocado en el circuito underground de todo México, pensó que era tiempo de dejar a un lado su lado más experimental y bohemio y accedió firmar un contrato con una disquera transnacional. Desde entonces ha editado varios álbumes y ha trabajado como coautor y como productor en discos de algunos de los artistas más relevantes del momento. En unas semanas, por ejemplo, saldrá al mercado el nuevo álbum de Julieta Venegas, del que El David fue el productor.

“Yo no tenía contemplado ser coautor ni productor en mi carrera; yo soy cantautor”, dijo. “Pero me llaman a todos lados incluso a universos que no son los míos y me encanta”.

Con Natalia Lafourcade, por ejemplo, produjo el éxito “Soledad y el mar” —que grabó la artista veracruzana—; hay otras seis canciones en el horno.

La semana pasada, cuando se realizó esta entrevista, surgió la duda de qué atuendo llevaría El David a la ceremonia a la que asisten los pesos pesados de la música mundial.

Sin tapujos, El David dijo que salió a buscar algo a unas tiendas de ropa del centro de Los Ángeles donde estaba ubicado su hotel. En una pequeña boutique, de la que ni siquiera recuerda el nombre, compró dos trajes en sesenta dólares cada uno.

“Encuentro una travesura en gastar poco para estos eventos”, dijo.

Y si están esperando verlo en vivo, deben saber que El David es bastante peculiar en este sentido. No sale de gira y solo canta en público si es un festival que le interese. Sin embargo, toca en reuniones de amigos, en la sobremesa.

“Salir de gira no es algo que me gusta mucho”, reconoció. “Mi carrera en los escenarios no es prometedora; no es que la gente se muera por ir a verme porque no tengo mucho que ofrecer a nivel show […] Lo que voy a hacer es seguir publicando música, y el reto está en cómo mantener abierto el canal con la gente, publicar música, ser un artista de estudio, alguien que no dé conciertos [pero] publicar música y de alguna manera interactuar y de vez en cuando tocar”.