“Es un perrito faldero”: Alfredo Adame habla de Aleska Génesis en ‘LCDLF All-Stars’

Alfredo Adame inició esta nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ sin pelos en la lengua. En una conversación con Salvador Zerboni, también miembro del equipo Tierra, le comentó que Aleska Génesis, en primera instancia, puede parecer inofensiva, pero que “es de esas chavas que después te clavan el pinche puñal”.

“Es peligrosa porque ya la traen de perrito faldero y ese perrito faldero se la piensan a mandar a esta bola de cabron*s y eso los va a convencer”, afirmó el actor.

El equipo Tierra está trabajando en sus propias estrategias y, en pocos días, se ha convertido en el equipo favorito de muchos internautas en redes sociales. En cuanto a esto, Adame le dijo deben “actuar rápido” porque Aleska está manejando sus propias “fichas”.

“Mi experiencia anterior es que Tierra se le aventó rápido a Fuego y Agua, entonces, comenzaron a sacar y sacar. Yo les decía a todos “ese guey es un falso profeta y después le va a clavar el puñal a todos”, añadió refiriéndose a Lupillo Rivera, quien “lideró” el equipo Tierra de la temporada pasada.

“Vamos a cuidarte”, afirmó Zerboni

Ambos firmaron un pacto de lealtad en dicha conversación, el actor le aseguró a Adame que lo cuidarán, a lo que el también DJ respondió que haría lo mismo.

Ante una posible nominación de Adame, quien la temporada pasada se salvó de varias nominaciones, él expresó sentirse “tranquilo” porque confía que tiene un equipo afuera “fuerte” y dispuesto a apoyarlo.

“Yo voy y recibo balas, no estoy jugando con ustedes, pero me solidarizo. No ando con ped*s porque tengo un famdon muy respetable.

De esta forma, quedó claro que el equipo Tierra pudiera nominar a Paulo Quevedo o Aleska Génesis.

¿Cómo están conformados los cuartos?

En una elección atípica, los integrantes de los cuartos fueron escogidos, algunos por el azar, y otros por los capitanes de equipo.

De esta manera quedaron distribuidos:

Habitantes de Agua

Erubey

Paulo Quevedo

Carlos ‘Caramelo’ Cruz

Niurka Marcos

Luca Onestini

Lupillo Rivera

Rey Grupero

Habitantes de Tierra

Uriel del Toro

Manelyk González

Alejandra Tijerina

Salvador Zerboni

Alfredo Adame

Dania Méndez

Laura Bozzo

Habitantes de Fuego

Carlos Chávez

Aleska Génesis

Valentina Valderrama

Diego Soldano

Patricia Navidad

Nacho Casano

Julia Gama

De momento, Varo Vargas y Rosa Caiafa son los dos habitantes que no tienen cuarto, pero ganaron la inmunidad por dos semanas.

