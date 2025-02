Kanye West desmiente diagnóstico de bipolaridad y asegura que tiene autismo

Kanye West ha generado revuelo una vez más tras hacer declaraciones sobre su salud mental.

Durante una conversación en el pódcast “The Download” con Justin Laboy, el artista aseguró que su diagnóstico de trastorno bipolar fue erróneo y que en realidad padece autismo.

West explicó que fue su pareja, Bianca Censori, quien lo motivó a someterse a una nueva evaluación médica, ya que dudaba de que el diagnóstico original fuera acertado. “Mi esposa me llevó porque dijo: ‘Algo en tu personalidad no parece bipolar, he visto bipolaridad antes’”, afirmó el rapero. “Y descubrí que en realidad tengo autismo”.

El artista describió cómo esta nueva perspectiva ha cambiado su comprensión sobre sí mismo y su comportamiento. “El autismo te lleva a una mentalidad de ‘Rain Man’”, señaló, haciendo referencia a la película protagonizada por Dustin Hoffman sobre un hombre con habilidades extraordinarias y comportamiento rígido. “Cuando la gente te dice que no hagas algo, te obsesionas con ese punto. Y ese es mi problema”.

West también abordó cómo este diagnóstico ha influido en su forma de interactuar con su entorno, especialmente en el ámbito profesional. “Cuando los fanáticos me dicen que haga un álbum de cierta manera, lo haré al revés”, confesó. Asimismo, mencionó que este rasgo ha sido un reto para quienes lo rodean. “Es difícil para ellos porque soy un hombre adulto. No pueden controlar mi cuenta bancaria ni lo que digo en Twitter”.

En el pasado, West había hablado abiertamente sobre su supuesto trastorno bipolar e incluso lo describió como su “superpoder”. Sin embargo, ahora sostiene que su comportamiento ha sido malinterpretado y que la raíz de sus acciones se debe a su condición dentro del espectro autista.

El rapero también reveló que, desde que recibió su nuevo diagnóstico, dejó de tomar la medicación que le habían recetado para el trastorno bipolar. “Estoy buscando cosas que no bloqueen mi creatividad, porque obviamente eso es lo que le aporto al mundo”, declaró. “Vale la pena el proceso, siempre y cuando ustedes reciban la creatividad”.

