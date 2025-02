Kendrick Lamar prometió una celebración al Hip Hop en el Halftime Show del Super Bowl 2025

A solo unos días del Super Bowl LIX, el rapero estadounidense Kendrick Lamar calienta motores para la histórica presentación que protagonizará en el emblemático show de medio tiempo. ¿Qué se puede esperar el público? Sigue leyendo para enterarte.

En conferencia de prensa, el intérprete de “Not like us” y “Bad Blood” reconoció que ser el artista que encabeza el Halftime Show del Super Bowl fue un logro que llegó de sorpresa, pero se siente más que orgulloso de haberlo conseguido.

“La pasión que tengo ahora es la misma pasión que tenía desde el inicio”, expresó el famoso. “Y esta es la que me ha llevado al Super Bowl (…) Siempre ha sido acerca de estar presente y estar presente es lo que me ha hecho mantenerme centrado para estar en grandes escenarios como este“.

Asimismo, Kendrick Lamar habló sobre lo que representa para él convertirse en el primer solista de Hip Hop que encabezará el famoso show de medio tiempo.

“Me hizo pensar en la labor para llegar ahí. Mucha gente no conoce la historia detrás de la gloria, es… ir a los vecindarios, fiestas y presentarse allí (…) Me recuerda a la esencia de inicio y el paralelismo de a dónde se puede llegar”, destacó durante la charla.

“Para mí lo significa todo porque pone la cultura en primer plano, donde necesita estar y no la minimiza a una canción ‘pegadiza’. Es una verdadera forma de arte, así que representarla en este tipo de escenario es para todo lo que he trabajado y en todo lo que creo con respecto a nuestra cultura“, complementó.

Sobre las expectativas que el público mantiene por su presentación el próximo domingo 9 de febrero, Kendrick declaró que esta estará cargada de historia y una narrativa audiovisual sorprendente.

“Siempre he sido partidario de contar historias a través de mi repertorio y a lo largo de mi carrera. Siempre he tenido una pasión por traer este lado de mí a cualquier escenario, ya sea mi gira mundial o una presentación a 500 personas en un club (…) Me gusta que las personas escuchen, vean y reflexionen“, continuó.

A la par de su próxima presentación en el Super Bowl, Lamar recientemente anotó un logro más en su lista de éxitos, pues se llevó a casa cinco premios Grammy. Su tema “Not Like Us” se convirtió en la canción de rap más galardonada en la historia de la ceremonia, derrotando a estrellas de la talla de Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé y Sabrina Carpenter. Asimismo, recibió “Mejor Interpretación de Rap y “Mejor Video Musical”.

Al respecto, indicó que este triunfo representa para él mucho más a nivel cultural que profesional: “Cuando pones temas como ese sobre la mesa, le recuerdas a la gente que esto es más que ‘una cosa’ que nació hace 50 años. Amo ver que el género obtiene reconocimiento porque es un arte tan grande e importante como cualquier otro“, sentenció.

Además de la estrella principal, Kendrick Lamar, la velada del domingo contará con la participación especial de cuatro artistas que se encargarán de complementar el pre-show: Ledisi, Trombone Shorty, Lauren Daigle y Jon Batiste, quienes se dijeron más que emocionados por este honor.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2025 se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. ​El partido se disputará entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

