La historia detrás del anuncio de Apple para el Super Bowl de 1984: así cambió la publicidad para siempre

Es 1984. El Super Bowl está por comenzar y todo el mundo está pendiente de sus televisores para observar uno de los más grandes momentos del fútbol americano. Pero en esta ocasión la marcha por el túnel no la protagoniza ninguno de los equipos.

La marcha por el túnel es encabezada la protagoniza el icónico anuncio de Macintosh de Apple, simplemente llamado 1984.

Este anuncio se basó en la novela homónima de George Orwell, presentaba una figura de “Gran Hermano” dirigiéndose a cientos de sujetos desde una pantalla gigante y una mujer que escapa de la policía antidisturbios para destrozar la pantalla con un martillo.

En ese momento no fue parecido a ningún otro comercial que se hubiese presentado en Estados Unidos en aquel entonces.

“Vendieron computadoras por un valor de 150 millones de dólares en 100 días. Toda la industria publicitaria se detuvo y se preguntó: ‘¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo sucedió eso?”, indicó David Stubley, experto en marketing deportivo y autor de Gamechangers and Rainmakers: How Sport Became Big Business, en una entrevista con CNN Sport.

Fue un anuncio basado en la cinematografía, pues la dirección estuvo a cargo de Ridley Scott, quien hizo magia en ese momento con filmes como “Alien” o “Blade Runner”, y su estilo lo plasmó en esta publicidad que quedó para la historia y cambió el mundo publicitario.

Para Apple, no solo fue esa idea publicitaria que la llevó a la cima, 1980 también fue una década para que los anunciantes comenzaran a dedicar una verdadera atención (y presupuesto) al poder de la televisión.

Después del juego, todo el mundo habla del Super Bowl, solo las verdaderas e innovadoras publicidades quedan en la mentalidad de la gente e incluso comentarlas, lo que expone que la inversión valió la pena, algo que sucedió con Steve Jobs, en el partido con los Raiders arriba 21-3 sobre los Washington Redskins.

La industria del Super Bowl

El Super Bowl es el partido que define al equipo campeón de la National Football League (NFL), este 2025 se celebrará la edición número 59 del partido, aunque la NFL tiene más de 100 años de existencia.

Este evento deportivo se realizó por primera vez para finalizar la temporada de 1966 con el partido entre el campeón de la NFL y el campeón de la AFL (una liga rival) y cuatro años más tarde se fusionaron las ligas.

Además del partido final, el Super Bowl se caracteriza por grandes espectáculos de inicio, tiempo intermedio y cierren, quienes disfrutan de esta experiencia en 1967, pudieron ver los anuncios de entretiempo de Goodyear, McDonald’s y Tang, quienes pagarían alrededor de 38.000 dólares por el espacio.

Ya para 1984 se calcula que las empresas pagaban entre 300.000 y 900.000 dólares por un espacio de publicidad en el Super Bowl y a la fecha se estima que los espacios se venden hasta en 8 millones de dólares por solo 30 segundos, todo esto después de la publicidad de 1984.