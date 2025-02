Laura Bozzo teje alianzas y estrategias en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’

El reality *La Casa de los Famosos All Stars* ya está en marcha, y una de las figuras que más ha dado de qué hablar es la presentadora peruana **Laura Bozzo**, quien pertenece al **Cuarto Tierra**. En la primera semana del programa, y justo antes de las votaciones para definir al primer eliminado, Bozzo selló un pacto con **Carlos ‘Caramelo’ Cruz**, del **Cuarto Agua**, en una jugada que ha despertado sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

En una conversación estratégica, Bozzo abrazó a Caramelo y le dijo: *“Acá está tu mamá”*, asegurándole que desde ese momento ella lo protegería como si fuera su madre. Sin embargo, esta declaración ha dejado a los espectadores preguntándose si la presentadora está siendo sincera o si se trata de una táctica para eliminar a quienes considera una amenaza en el juego.

Por su parte, Caramelo no tardó en dejar en claro que, aunque no conoce bien a **Manelyk**, también del Cuarto Tierra, la apoya por ser de República Dominicana, su país de origen. A esto, Bozzo respondió con un *“Claro, obvio”*, pero más tarde, en una charla con **Erubey**, el influencer dominicano aseguró que no quiere participar en estrategias ni en decisiones sobre por quién votar. *“A mí nadie me habla de estrategias ni por quién votar. Al final del día, cuando yo lo haga, el que se va a sentir mal soy yo y el otro se va a sentir bien porque cumplió su cometido”*, declaró Caramelo, dejando entrever que no está dispuesto a ser manipulado.

En cuanto a las nominaciones, Laura Bozzo votó por **Alejandra**, de su propio Cuarto Tierra, y por **Urtubey**, del Cuarto Agua. Esta decisión ha marcado un punto de inflexión en el juego, ya que revela las primeras estrategias y alianzas entre los participantes. La pregunta que todos se hacen es: ¿Laura Bozzo nominó con el corazón o con la razón?

Lo que está claro es que el juego de estrategias ya comenzó, y ninguno de los famosos quiere ser el primero en abandonar esta quinta temporada, que promete estar llena de intrigas, alianzas y competencia. Con Laura Bozzo como una de las figuras centrales, *La Casa de los Famosos All Stars* se perfila como un reality lleno de acción y giros inesperados.