Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de febrero de 2025

Escorpión

Ten presente que vida solo una y a la tuya a nadie le corresponde vivirla más que a ti mismo o misma, deja de preguntar qué tienes que hacer a los demás y actúa conforme lo que te dicte tu cabeza y tu corazón. Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Sueños premonitorios que te van a indicar situaciones que están por ocurrir, presta mucha atención a eso. Es momento de que cuides más lo que sale de tu boca pues podrías cometer ciertas imprudencias al punto de afectarte o dañarte. Debes aprender a cuidar mas tu entorno a darte cuenta que las paredes tienen oídos y qué hay personas que te rodean que de alguna manera buscarán dañarte con chismes y mal entendidos sobre tu persona o tu familia Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte.

Libra

Si no está en tus manos embarazar o embarazarte ponte el dispositivo o preservativo que estas en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tu o tu pareja con tu domingo siete. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta anda de más pues mándala bien lejos pero no sigas alimentado esperanzas de que va a cambiar pues no lo hará ni a punta de golpes. La vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de lo negocios, persona de piel aperlada tocará tu corazón en pocos días, llegará por medio de una amistad. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Hay días en que te quejas de tu situación pero no haces nada por mejorarla. La luna llena de nieve podría ponerte algo melancólico y recordar a personas de tu pasado al punto que podrías buscarlas para saber de ellos. Si tienes pareja ten mucho cuidado pues podrías llevarte una gran supresa al descubrir una gran verdad que ha sido guardada. Familiares de tierras lejanas te visitarán.

Virgo

Se visualiza la llegada de personas a tu vida con las cuales encajarás de lo mejor, ten cuidado con contar cosas de tus amistades, podrías desencadenar chismes difíciles de detener. Una amistad te buscará pa pedirte un consejo, trata de ayudarlo y apoyarle pues dentro de poco podrías necesitar de su ayuda y su apoyo. Cambia tus estados de ánimo y se más positivo con lo que quieres y deseas. Muchas de las situaciones que vives hoy en día se deben a tus acciones del pasado, así que no te quejes y afronta dichos karmas. Cuídate mucho de tu salud la has descuidado y estas por pagar las consecuencias. Cuidado con chismes en la familia, no des pie a que hablen mal de ti. Momento de cambios, visualiza hacia dónde quieres llegar y no te detengas por nada, el motor de tus logros será tu familia. Mi querido virgo, no te dejes llevar por el qué dirán y deja que cada persona se haga responsable de sus acciones, se vienen cambios en el amor que te van a beneficiar mucho y un viaje que comenzarás a planear en cualquier momento.

Leo

Chismes en el área laboral e inclusive podrían meterte en problemas, trata no dar réplica o será el cuento de nunca acabar, dedícate a lo tuyo y que los demás se hagan garras con sus cosas. Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Familiar cae en cama, todo saldrá muy bien no te preocupes por eso. La vida te llenará de nuevas sorpresas, se visualiza embarazo en la familia o en amistad. Tus pensamientos definen hacia dónde vas y quién eres en realidad, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, ve bien el terreno que pisas para que no te pierdas en tu camino. Aprende a no mendigar cariño, amor ni atención a personas que sabes que jamás te darán eso ni nada más, eres un signo fuerte y deberás de darte tu lugar y no bajar al piso por nadie. Mucha suerte en juegos de azar. Se ven caídas y golpes, pon atención por donde caminas que podrías darte un buen golpe.

Cancer

Cuidado con malos entendidos o personas del pasado que regresan a tu vida y te podrían meter en problemas por chismes que te llegaran. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, sino confías en la persona que quieres o amas no vale la pena estar viviendo con dudas una relación. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser. No te preocupes por cambios de humor, es normal pues estas en una etapa en que cambiarás de estado de ánimo constantemente, no tomes decisiones en estos momentos pues podrías cometer errores. Recibirás la invitación para una fiesta o reunión. Una amistad andará hablando de más sobre ti. Aprende a decir que no y a no querer resolverle la vida a todos los que te rodean pues eso solo te va traer serios dolores de cabeza. Se vienen cambios importantes y días en los cuales tu salud deberá de ocupar el primer sitio en tu vida.

Géminis

Aprende a mirar a las personas por el corazón, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja. Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no bajes la guardia pues podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas pues estas por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes. Amistad empezará a ladrar de tu vida, a estas alturas debes de saber en quien sí y en quien no confiar, tienes un sexto sentido que te indica qué persona es de fiar y quien de plano debes mandarla al chorizo. Es momento de cuidarte las espaldas y más de quienes se dicen tus amigos pues solo te meterán en problemas los cuales serán complicados de salir. No es momento de confiar en personas que ya te traicionaron antes porque podrían venir a volver hacerlo y con ello ocasionarte algunos problemas. Cuidado con cambios bruscos en tu manera de actuar con los demás.

Tauro

Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado pero que desde otro universo guía tus pasos. No te permitas caer en situaciones tontas, te has caído muchas veces y has aprendido del golpe, no te encariñes con el suelo. Es momento de dejar el pasado atrás de ir por nuevos horizontes y nuevas metas, no permitas que nadie robe tu felicidad y tus ganas de ir cada día por más. Recuerda que los días son cortos y la vida aún más, no dejes nada pendiente para otro día o lo lamentaras, se descompone aparato electrónico, mensaje de texto o llamada podría sacarte una sonrisa. Es momento de que trates de cuidar más tu economía o podrías presentar problemas más adelante, traes ciertas energías negativas en tu trabajo pero estas vienen por parte de una persona que no te puede ver bien. Amistad andará por la calle de la amargura en cuestiones de amores. Se vienen días en los cuales lo laboral va fluir mucho en tu vida y te va traer cuestiones positivas que deberás de aprovechar al máximo.

Aries

Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos, pero trata de llevarlo a cabo solo o sola pues involucrar a otras personas podría traer ciertos problemas financieros. Aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso y no quedarte con ganas de nada. Un viaje podría surgir en próximas fechas, será un viaje de placer que disfrutarás mucho con amistades. Es momento de pensar en tu futuro y en eso que mueve tu mundo y tu vida, dejar la mediocridad a un lado y comenzar a trabajar en esas cuestiones que quieres y que te hacen feliz. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. No hagas caso a comentarios negativos los cuales aparecerán en esta semana. Date la oportunidad de creer en tu sexto sentido que te va indicar diversas situaciones que estás por vivir y que podrían venir a meterte en problemas.

Sagitario

Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor. No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. ¡No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó el viento o por el futuro que es incierto deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada pa’ ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no next!!! Tienes muchas personas que te quieren y valoran pero también has ganado muchos enemigos en las últimas fecha y eso se debe a que no sabes quedarte cayado y te gusta decir las cosas como son. Momento de cuidarte las espaldas pues tus enemigos están cerca y los estarás confundiendo con amigos o personas queridas y cercanas. Deja de vivir en el

pasado y ya dale vuelta a la

página de lo contrario no podrás crecer en las diversas áreas que deseas y has andado buscando. Oportunidad de amores nuevos solo no seas tan exigente porque te van a mandar al chorizo.

Capricornio

Ten mucho cuidado con cambios de humor porque hasta tu familia la va a llevar, algunas veces eres demasiado duro con los tuyos y es con quien mejor deberías de estar. Vienen días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de tu cama, deja que el mundo ruede, que no te afecte lo que pasa a tu alrededor, saca fuerzas de donde tengas y muéstrale al mundo de qué estas hecho. Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente, aprende a no juzgar a las personas y antes de criticar analizar el camino que han recorrido, quizás ellos no tuvieron las mismas oportunidades que tú. Debes aprender a cuidar tu entorno y lo que por derecho te corresponde, cargas con muchas envidias de personas que te rodean y que a la larga te van a perjudicar de mil maneras. No te dejes llevar por el qué dirán, quien no te sume mándalo a la fregada. Date la oportunidad de conocer

Acuario

Si regresa persona de tu pasado y ya esa persona te afectó anteriormente no permitas que lo vuelva hacer ahora, mándala bien lejos y que no te estorbe en tus nuevos proyectos, recuerda que ya no eres el mismo tonto de ayers. Sueños premonitorios y anuncio de compromiso en amistad o familia se ve llegar. No dejes que la vida te cobre facturas más de dos veces o de lo contrario no lograrás salir de ese pozo o situación. Hay momentos en los cuales no le encuentras sabor a tu vida y te sientes triste y melancólico, date la oportunidad de aprender a confiar en ti y en tu capacidad de lograr todo lo que deseas. Si eres soltero o soltera es momento de disfrutar al cien todo, no te quedes con ganas de nada y vete de fiesta con amistades o familia, la vida es bien corta para aburrirse o lamentarse en el rincón de la casa, disfruta y vive como si fueran tus últimos días. Se viene días en los cuales estarás muy propenso a chismes en el área laboral y eso va venir afectarte más de lo que te imaginas.

Piscis

No te dejes manipular en el área laboral ni permitas que personas que nunca te han sumado vengan a causarte un problema o conflicto. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Podrías caer en un ciclo de depresión algo fuerte en próximas fechas al recordar lo que se ha ido de tu vida y lo que has perdido, recuerda que las cosas pasan por algo, pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico, amistad te propondrá ser parte de él, dale luz verde quizás es lo que necesitas. Cambios muy importantes en tu estado de ánimo, podrías abrir la boca y decir un montón de cosas que sabes pero que te has guardado para no afectar a otras personas. Oportunidad de cerrar un negocio que te va dejar muy buenas ganancias. Cuídate de un amor prohibido el cual podría calentarte el oído y hacer cosas que jamás pensaste e imaginaste.