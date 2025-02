ICE quiere hacer operativos hasta en iglesias, pero líderes religiosos presentan demanda

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado miedo entre los fieles que acuden a templos religiosos, al cancelar la regla de “lugares sensibles”, la cual impedía operativos en tales espacios y otros, por lo que ahora la oficina migratoria enfrenta una demanda.

El reverendo Carlos Malavé, presidente de la Red Nacional Cristiana Latina, uno de los grupos demandantes, reconoció que no puede ahondar en detalles del proceso judicial, pero destacó como un hecho “sin precedente” la cantidad de grupos que se integraron contra ICE y su intención de realizar operativos incluso centros religiosos.

“Algo que ha sido, en un sentido, con poco precedente, es la diversidad de grupos religiosos que se han unido en esta demanda, porque hay grupos que son más conservadores, iglesias más conservadoras, otras iglesias más liberales y hay grupos judíos. De hecho, el grupo más grande que agrupa a judíos en el país es parte de esta demanda”, dijo en entrevista. “Lo que estamos pidiendo a la administración es que respete la regla que existió por años y que vuelva nuevamente a poner esas reglas, o sea que tome para atrás la decisión que se tomó de violar esas reglas que está basada en la libertad de culto y la dignidad humana”.

La demanda fue presentada ante la Corte de Distrito de Washington, D.C., por el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Georgetown, en representación de 27 grupos religiosos.

El reverendo Malavé dijo que han tenido pocos casos sobre intentos de detener a inmigrantes en centros religiosos, pero destacó que el anuncio de ICE ha desatado temor entre los feligreses, sobre todo hispanos o latinos.

“Lo que queremos es prevenir”, dijo. “Con el hecho de la población saber que esto puede pasar está afectando a la iglesia […]. A veces nos preguntamos si lo que persiguen con esto es sencillamente infundir temor en nuestra comunidad, infundir temor en la gente”.

Entre otros grupos que se suman a la demanda están Mennonite Chuch USA, The African Methodist Episcopal Zion Church, Central Atlantic Conference United Church of Christ, The Central Conference of American Rabbis, Convención Bautista Hispana de Texas, The Episcopal Church.

El reverendo Malavé explica que el grupo que representa está integrado por “líderes de líderes”, es decir, cabezas de grupos religiosos diversos.

“Nuestra red es una red nacional desde costa a costa […] es una red de líderes de líderes”, dijo. “La particularidad de nuestra red es que nosotros nos componemos de una diversidad de líderes de la fe cristiana, por eso nosotros tenemos líderes pentecostales, líderes evangélicos […] y también tenemos unos pocos de líderes católicos”.

Administración Trump y fe cristiana

El reverendo Malavé fue cuestionado sobre cómo veía que el presidente Donald Trump y sus aliados, incluido el vicepresidente J.D. Vance y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refieren a la religión y a la fe cristiana, pero parecieran que sus políticas contra inmigrantes están alejadas de la compasión.

“La realidad es que hay una dicotomía, si pudiéramos así llamarlo entre muchos cristianos y muchas personas, líderes políticos y la fe que profesan, porque nosotros encontramos como cristianos que la escritura y especialmente los evangelios es muy claro con respecto a la importancia de los más vulnerables”, dijo. “Desde la perspectiva divina, desde la perspectiva de Dios, yo puedo añadirte, yo no soy católico, pero por ejemplo, la iglesia católica es muy firme, muy clara en lo que ellos llaman la preferencia del pobre”.

El reverendo indicó que ese principio sobre darle cobijo a los refugiados, a los más pobres, es un elemento clave de la fe, pero las acciones migratorias de la Administración Trump no las aplican.

“El mensaje es muy claro en las escrituras, por ejemplo, te puedo leer yo en breve uno de los versículos más importantes que nosotros encontramos particularmente sobre esta temática de la inmigración. Es Levítico 19, te voy a leer dos líneas nada más de Levítico 19 dice: ‘Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo”, citó el reverendo Malavé. “Yo pienso que la escritura es bien clara y cuando nosotros vemos las acciones que tristemente la administración que está en la Casa Blanca, en estos momentos, está tomando contra nuestro pueblo latino, va en directa oposición al mensaje de las escrituras”.

Acciones en espacios religiosos

El reverendo Malavé indicó que su organización ofrece diversos cursos a sus miembros, para que tomen acciones que ayuden a proteger y orientar a los feligreses.

“Lo que sí hemos estado haciendo es ofreciendo educación, ofreciendo webinars a los líderes de las de las denominaciones de las iglesias sobre, particularmente, los derechos de los inmigrantes. Que ellos estén claros de los derechos”, dijo.

Agregó que el objetivo es ayudar a reducir el temor, a través de conocer los derechos civiles.

“También hemos estado comunicando no con mucho detalle, pero a pastores, todos los pastores que nosotros tenemos alcance a decirles que, por ejemplo, una cosa que es importante […] es que preparen un papel o un rotulito donde lo pongan a la entrada de la puerta de la Iglesia, indiquen que este es un lugar donde se está adorando a Dios y que está restringido a eso y pidiéndole a ninguna autoridad que no entre si no tiene a un papel firmado por un juez, una orden”, dijo. “Que pongan eso en distintos lugares de la Iglesia en puertas de las iglesias”.

Los inmigrantes que quieran tener más información sobre cómo protegerse ante operativos de ICE, el reverendo sugiere visitar el sitio lcnn.org.

“Nuestra red tiene una página que es lcnn.org [..] ahí en nuestra página web tenemos una sección que se llama ‘Caminando con los inmigrantes’ y […] tenemos una buena colección de recursos en español y en inglés”, expuso.

Sigue leyendo:

• Portavoz de Trump afirma que todos los indocumentados “son criminales” y estarán sujetos a deportación

• Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lidera redada de ICE en Nueva York

• Zar fronterizo arremete en contra del Papa Francisco por criticar las deportaciones de inmigrantes