La razón por la que Apple Watch, Oura Ring y otros dispositivos electrónicos están causando ansiedad en la gente

Contar con un Apple Watch, u otro tipo de dispositivo electrónico que cuenta con la capacidad de monitorear la salud del usuario mediante un gran número de herramientas digitales, parecía ser el “sueño” de toda persona que desea adoptar un mejor estilo de vida y mejorar su bienestar.

Sin embargo, y de manera irónica, las mismas funciones con las que este tipo de dispositivos realizan sus tareas de monitoreo y alcance de metas, se han convertido en la razón principal por la que miles de usuarios han decidido prescindir de estos aparatos.

A través del medio especializado Fortune, un gran número de usuarios de Apple Watch han mencionado que los famosos círculos de colores de este reloj inteligente, les han comenzado a generar presión, ansiedad y otros síntomas similares.

Esta serie de círculos tienen la función principal de mostrar al usuario los objetivos diarios de actividad que se deben completar para llevar una vida más saludable. El círculo rojo, por ejemplo, indica cuántas calorías se han quemado a través del movimiento. El verde, por su parte, señala los minutos de actividad intensa que se han llevado a cabo. En tanto, el círculo azul, muestra las veces que una persona se ha quedado de pie y se ha movido por al menos un minuto por hora.

A través de esta serie de círculos, el Apple Watch motiva y recomienda un nuevo objetivo de manera semanal con la finalidad de “cerrarlos” y cumplir con dichas metas.

La ironía de los círculos de Apple Watch

A pesar de la vistosidad de estos parámetros, y la motivación que busca implantar en el usuario para mantener una vida activa, un gran número de usuarios han mencionado que esta “necesidad” constante de completar dichos círculos les ha generado ansiedad y presión por no lograrlos.

De acuerdo con una entrevistada, cuando llegaba al final de su día, se veía en la “obligación” de ponerse a caminar de un lado a otro en su casa con la finalidad de cerrar sus círculos: “Me di cuenta de que esto no es saludable. Es algo que me consume. No entrené para no disfrutar. Se trataba de pensar todo el tiempo: ¿qué decía el Apple Watch?”.

Otros usuarios han señalado, a través de redes sociales, que lo que parecía una herramienta útil, se ha convertido en una molestia o, en el peor de los casos, en una “obsesión dañina”.

Pero el Apple Watch no es el único. Decenas de usuarios de otros dispositivos electrónicos similares, como el Oura Ring, el Whoop, entre otros, también han generado estrés y ansiedad en todas las personas que hacen uso de ellos por la “presión” que les genera completar los parámetros establecidos.

De acuerdo con un informe publicado en la revista Science Direct, investigadores descubrieron que los dispositivos de seguimiento de calorías se han relacionado con características asociadas a los trastornos alimentarios.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con los mismos usuarios, la mayoría ha decidido dejar de usar este tipo de aparatos y emplear, mejor, aplicaciones de entrenamiento u otro tipo de app de monitoreo de salud.

Esta serie de comentarios también ha motivado a otras personas a defender dichos dispositivos señalando que este tipo de herramientas les ha motivado a hacer más ejercicio.

