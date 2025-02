Escándalo en la Champions: Gasperini habló tras la polémica derrota del Atalanta

El italiano Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta, declaró tras la derrota ante el Brujas (2-1) en la ida del ‘play-off’ de Liga de Campeones, condicionada por un penalti en el último momento, que el fútbol “es un deporte diferente al que ha sido durante siglos” y que ya no conoce las reglas.

Un ligero toque de Hien con un brazo en la cara de Nelsson en el tiempo añadido condenó al Atalanta en Bélgica. El colegiado señaló un penalti más que discutible que provocó el enfado del técnico de la ‘Dea’.

“Todo el mundo tiene una idea completamente diferente de las faltas. Las manos crean polémica, pero a veces son realmente difíciles de valorar. El verdadero drama es el contacto. La inmensa mayoría de los futbolistas gritan, todos con intención de engañar, lejos del espíritu del fútbol”, dijo a Sky Sports Italia tras el partido.

Gasperini cargó duramente contra los dirigentes del estamento arbitral.

“La gestión actual no sé quién la lleva, desde luego unos pocos. Pero no tiene nada que ver con el fútbol. Ya no conozco las reglas. Poneos de acuerdo todos, hasta las televisiones, porque luego os ensañáis con estas cosas. A lo mejor hay incluso alguien que dice que Hien hizo penalti“, apuntó.

“A estas alturas, los árbitros están completamente al margen de todo, incluso de lo que dicen los futbolistas. Éste es un deporte completamente diferente al que ha sido durante siglos“, añadió.

Y terminó con una frase irónica tras la gran polémica de la jornada en la Serie A, con hasta cuatro partidos en los que hubo errores graves de los colegiados: “Evidentemente, las decisiones arbitrales italianas contagian al fútbol en general”.

