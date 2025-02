Pumas se salvó del ridículo en Concachampions con doblete de Memo Martínez

Dentro de todas las dudas que generó la actuación de los Pumas de la UNAM contra el Cavalry de Canadá, en el juego de vuelta de los 16avos de final de la Concachampions, la única certeza que pudieron encontrar es que sin Memo Martínez con sus dos goles habrían hecho un auténtico papelazo.

En efecto, porque la aparición del delantero universitario salido de la banca de suplentes en un duelo donde los aficionados de la escuadra felina pidieron la cabeza del técnico argentino Gustavo Lema como castigo de la grave inoperancia del duelo de ida donde perdieron 2-1 y los primeros 45 minutos del duelo de vuelta que los tuvo en serios aprietos y al borde de la eliminación.

Pero afortunadamente para los intereses de los Pumas apareció Memo Martínez para anotar dos goles a los minutos 54 y 72, que permitieron a los felinos avanzar a los octavos de final del torneo de la Concacaf y donde se medirán al Alajuelense de Costa Rica.

La afición de Pumas ya no aguanta al técnico Gustavo Lema

Frente a la inoperancia felina en los primeros 45 minutos, donde dieron la impresión de que no les importaba tanto el resultado, poco a poco fueron sintiendo la presión de su noble afición, que lo mismo se les entregó en todo momento como también empezaron a gritarle de todo al técnico Lema.

Y como no, si en su once titular apareció en el ataque el novato Santiago López para dejar en la banca al propio Martínez y al naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, que fue tomado como sacrilegio para los aficionados universitarios que consideraron que el técnico Gustavo Lema menospreció a los canadienses y juzgó que no era necesario echar mano de su mejor plantel.

Fue entonces que a los seguidores universitarios se les vino de golpe el recuerdo que desde hace 14 años no se coronan campeones y sobre todo que en el partido de ida fueron capaces de perder ante un equipo canadiense con una nómina muy baja con relación a lo que se maneja en el fútbol de México.

Lo cierto es que Pumas tuvo que crecer frente a la adversidad del penal fallado por el argentino Ignacio Pussetto y después con la falta de cohesión en sus líneas, que, sin embargo, poco a poco fue ganando terreno, sobre todo después de la expulsión rigorista de Jay Herdman casi al finalizar el primer tiempo.

Fue entonces que apareció Guillermo Martínez para convertirse en el héroe para los Pumas, al concretar las dos opciones que tuvo frente al marco rival en los minutos 54 y 72, que fueron encaminando a su escuadra a una sufrida victoria.

Porque la realidad es que esta victoria podrá maquillar lo que pasa en Pumas, pero la realidad es que están en una crisis que podría costarle el puesto al técnico Gustavo Lema, si es que la dirección deportiva encabezada por el doctor Miguel Mejía Barón se da cuenta de que lo de su equipo no pasa por un mal momento, sino por algo que ya se arrastra desde hace tiempo.

