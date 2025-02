Carlo Ancelotti no le cree el discurso de Pep Guardiola

Carlo Ancelotti descartó que Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se crea lo que dijo antes del partido de vuelta de la eliminatoria previa a octavos de final de la Liga de Campeones, tras el triunfo del Real Madrid en el Etihad (2-3), cuando aseguró que tienen un 1% de posibilidades en el estadio Santiago Bernabéu.

“Guardiola no lo piensa, la verdad. Le voy a preguntar mañana antes del partido si de verdad piensa que tiene un 1%. Seguro que piensa que tiene más, como es justo y como nosotros no pensamos que tengamos el 99%. Tenemos una pequeña ventaja y vamos a plantear el mismo partido que en la ida salió bien”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti espera un “partido entretenido” para el espectador y “complicado”, sin dar la eliminatoria cerrada y con la dificultad que conlleva trasladar mensajes a sus jugadores, que en otras eliminatorias en las que llegar con ventaja al Bernabéu, acabaron protagonizando días de mucho sufrimiento.

VÍDEO | ⚪️ Fede Valverde y Lucas Vázquez regresan al grupo antes de recibir al Manchester City.



🎙️ Ancelotti: "Guardiola no piensa que tienen un 1% de posibilidades". #UCL pic.twitter.com/8yNF3O8w8V — EFE Deportes (@EFEdeportes) February 18, 2025

“Sabemos la dificultad en este tipo de partidos, una eliminatoria en la que nos jugamos todo en 90 minutos. Es un tema psicológico que tenemos en cuenta, ha pasado muchas veces pero es difícil arreglarlo. No puedo decir a mis jugadores que no tenemos ventaja y que hay que afrontar el partido como si fuera 0-0 o como si tuviésemos que remontar. Es una tontería, nadie te cree. Ganamos y hay que intentar no hacer cálculos pese a que tenemos ventaja”, expuso.

Confirmó el técnico italiano el regreso de Antonio Rüdiger, recuperado de su lesión muscular para ser titular, y pese a admitir que lo tenía claro, no desveló si Aurélien Tchouaméni regresará a su demarcación de mediocentro al estar pendiente de la evolución de Fede Valverde.

“No tengo dudas, la he tenido pero se han disipado. Rüdiger puede jugar desde el principio, Tchouaméni como pivote y Asencio como central. Hay que ver Valverde como está porque ha entrenado hoy y tiene buenas sensaciones. Tenemos un día más de recuperación porque salió tocado del partido contra Osasuna y puede ser que como lateral derecho pueda jugar Raúl (Asencio)”, valoró tras descartar el regreso de Lucas Vázquez.

Pese a que el Real Madrid enlaza tres jornadas de LaLiga sin ganar, que le han costado el liderato, ‘Carletto’ hizo una lectura positiva.

“Han sido tres partidos exigentes en los que no hemos sacado un buen resultado, pero el equipo está jugando bien. Es lo que nos da confianza y un espíritu positivo. Tenemos que seguir jugando con calidad y lo que más ha destacado ha sido el sacrificio y el compromiso colectivo que hemos sido capaces de tener”, valoró.

