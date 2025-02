Kanyé West critica fuertemente a los Grammy por impedirle la entrada al evento

Kanyé West no ha dejado de generar controversia, y esta vez fue el turno de los Grammy.

A través de sus redes sociales, el rapero expresó su molestia por no haber recibido entradas para asistir a la ceremonia de los Premios Grammy 2025, a pesar de haber sido nominado. “¿Cómo es posible que los Grammy me nominen y luego no me den boletos? ¿Y la gente se molesta cuando reacciono así?”, escribió West en X (anteriormente Twitter).

El artista, quien recibió una nominación en la categoría de Mejor Canción de Rap por su tema “Carnival”, lamentó la situación y relató cómo tuvo que luchar durante cinco horas para conseguir entradas para él y su esposa, Bianca Censori. Aunque finalmente logró acceso, las entradas solo le permitieron asistir a la alfombra roja. “Tuve que pelear durante cinco horas y llamar a todo el mundo que conocía para conseguir los boletos. Al final me dieron boletos, pero solo para la alfombra roja. En ese punto, aún no había comenzado mi desahogo”, agregó.

El productor ejecutivo de los Grammy, Raj Kapoor, comentó que ni West ni Censori tenían un papel activo en el evento, ya que no presentaban, ni realizaban una actuación. Esto generó más cuestionamientos sobre la asignación de boletos para artistas que, a pesar de ser reconocidos en la industria, no cumplen con ciertos requisitos.

Sin embargo, West no dejó que este obstáculo opacara su presencia en la gala.

Junto a su esposa, hizo su debut en la alfombra roja, donde Censori causó revuelo al quitarse el abrigo y revelar un vestido completamente transparente, sin ropa interior. La situación desató rumores de que la pareja habría sido expulsada debido al atuendo de Censori, aunque otras fuentes aseguran que fueron ellos quienes decidieron irse antes de que comenzara la ceremonia.

El incidente no pasó desapercibido, y poco después, West desató una serie de publicaciones polémicas en las que criticaba a la industria musical, defendía a figuras controvertidas y expresaba sus opiniones de manera provocadora. Sin duda, los Grammy 2025 fueron solo otro episodio en la cadena de declaraciones controvertidas de Kanyé West, quien sigue siendo una figura que genera tanto admiración como rechazo en el mundo del espectáculo.

