Restaurantes se ven obligados a subir precios ante alto costo de los huevos

El alto precio del huevo ha hecho que el chef mexicano Marco Antonio Rodríguez esté a punto de subir el costo de los platillos del menú en su restaurante Gloria’s Cuisine en el barrio de Highland Park en Los Ángeles.

“No hemos subido los precios, pero estamos a punto de subirlos. Incrementar un poco es mejor para los restauranteros ya que los huevos están carísimos”, dijo Marco Antonio, quien ya no encuentra la puerta ante la carestía del producto, ya que la especialidad de su negocio son los desayunos y almuerzos.

Enfatizó que no solo los huevos han duplicado y triplicado su precio sino todos los insumos que se requieren en un restaurante. “Los vegetales, las frutas, pero en especial los huevos se han ido el triple”.

Confió que puede que el alza de precios en su menú no le guste mucho a su clientela. “No nos queda otra. Tenemos que incrementar un poquito para sobrevivir. Confío en la lealtad de mis clientes. No quiero subir, pero no hay opción”.

El chef Marco Antonio Rodríguez preocupado ante el alto costo de los huevos. (Araceli Martínez/La Opinión)

Dijo que el alza en los costos se ha dado desde el año pasado, pero el último mes, de plano la escalada de aumentos se disparó.

Incluso observó que tenía planes de ampliar el espacio de su restaurante, pero ante la carestía ha decidido esperar.

“Al final, todos los restaurantes nos vamos a ver en la necesidad de incrementar un poco los costos”.

Los precios sin precedentes de los huevos en Estados Unidos han provocado que muchos restaurantes en Los Ángeles estén incrementado el costo de sus chilaquiles con huevos, huevos estrellados y otros desayunos y comidas que llevan este producto.

Norm Langer, el propietario del restaurante Langer’s Deli, ubicado frente al Parque MacArthur, dijo en un comunicado que han visto aumentos significativos en el precio de los huevos y otros ingredientes esenciales debido a las interrupciones en la cadena de suministro y a la inflación.

“En lugar de aumentar los precios del menú en general, Langer’s “… optó por un modesto recargo de 50 centavos por huevo para ayudar a compensar los costos en medio de la crisis de la gripe aviar, al tiempo que mantenemos accesibles nuestros legendarios sándwiches de pastrami y otros favoritos para nuestros clientes leales”.

A principios de febrero, la cadena nacional de restaurantes Waffle House anunció un cobro de 50 centavos por huevo.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el brote actual de la gripe aviar que comenzó a principios de 2022 ha llevado a las autoridades a sacrificar casi 82 ​​millones de aves, en su mayoría gallinas ponedoras, en 47 estados.

Los deliciosos chilaquiles con huevo verán sus precios incrementar. (Araceli Martínez/La Opinión)

En California, las autoridades declararon el estado de emergencia en el condado de Sonoma, ya que casi una docena de granjas tuvieron que sacrificar más de un millón de aves para controlar el brote en diciembre y enero.

En enero, en el condado de Merced, en el centro de California, también se presentaron brotes en varias grandes granjas comerciales productoras de huevos.

Esto ha hecho que el suministro de huevos se reduzca y aumenten de precio.

En enero, el precio promedio de la docena de huevos en Estados Unidos alcanzó un récord de 4.95 dólares por docena.

Pero en California es otra historia, en febrero, el costo de una docena de huevos, dependiendo la tienda puede llegar entre $9 y $12 sino es que más.

La escasez de huevos y el alza de precios ha llevado a algunas tiendas de comestibles a limitar el número de cartones de huevos que los clientes pueden comprar por viaje. Por ejemplo, Trader’s Joe, solo permite la compra de una docena de huevos por cliente.

Tiendas como Trader’s Joe han racionado la venta de huevos a una docena por persona. (Araceli Martínez/La Opinión)

A la crisis en el suministro provocada por la gripe aviar se ha sumado que diez estados entre ellos California han aprobado leyes que restringen la venta de huevos de gallinas que no son criadas al aire libre, lo cual ha complicado más el mercado.

“La escasez de huevos es más grave y los costos son más altos en California porque la Propuesta 12 exige que todos los huevos que se vendan aquí sean de gallinas no enjauladas”, respondió a La Opinión, la Asociación de Restaurantes de California (California Restaurant Association) a través de un comunicado .

“Nuestros miembros, al igual que los minoristas y los consumidores, están sintiendo la presión de los precios más altos y los restaurantes del barrio han tenido que aumentar sus precios como resultado”.