Lori Chávez-DeRemer cuestionada por su pasado sobre el derecho laboral en audiencia para ser secretaria del Trabajo

WASHINGTON.- Su ambivalencia en temas sindicales y el derecho al trabajo podrían costarle a Lori Chávez-DeRemer la confirmación como secretaria del Trabajo, tras nominación del presidente Donald Trump.

Tras cuestionarla en la audiencia en el Senado, el senador republicano Rand Paul (Kentucky) reconoció ante periodistas que iba a “analizar”, “pensar” en las respuestas de Chávez-DeRemer, pero antes había adelantado que no votaría en favor de su confirmación.

De perder ese voto republicano, Chávez-DeRemer necesita al menos un demócrata para avanzar hacia su confirmación en el pleno del Senado, ya que en el Comité de Ayuda, Apoyo y Seguridad hay 12 republicanos contra 11 demócratas.

Cuando fue representante ante la Cámara por Oregon, Chávez-DeRemer defendió la Ley de Protección del Derecho a Organizarse o Ley PRO, un proyecto de ley diseñado para facilitar la formación de sindicatos, pero con el fin de anular leyes estatales de Derecho al Trabajo, las cuales finalmente afectan a sindicatos.

El senador Paul fue enfático sobre este tema en la audiencia, ya que es uno de los autores de la ley de Derecho al Trabajo en los estados.

“¿Entonces ya no apoya el aspecto de la Ley PRO que habría anulado las leyes estatales de derecho al trabajo?”, preguntó Paul durante la audiencia.

Chavez-DeRemer estuvo de acuerdo en que ya no apoya el aspecto de la Ley PRO que habría anulado las leyes estatales de derecho al trabajo. “Sí, señor”, dijo.

En su mensaje inicial, Chávez-DeRemer dijo que aplicaría la política laboral del presidente Trump con una perspectiva en el trabajador.

“Al igual que el presidente Trump, creo que nuestras leyes laborales deben actualizarse y modernizarse para reflejar la fuerza laboral y el entorno empresarial actuales”, dijo. “Como miembro del Congreso, la Ley PRO fue el proyecto de ley para tener esas conversaciones que importaban profundamente a la gente del Quinto Distrito del Congreso de Oregon. Reconozco que ese proyecto de ley era imperfecto y también reconozco que ya no represento a Oregon como legisladora”.

La Ley PRO, como ha expresado el senador Paul, habría anulado las leyes de derecho al trabajo en la mitad del país.

Chavez-DeRemer expresó en la audiencia que apoyaba “plenamente” a los estados que “quieren proteger su derecho al trabajo”.

El republicano Josh Hawley (Missouri) confió en que Chávez-DeRemer logre la confirmación en el comité y en el pleno del Senado.

“Lo está haciendo muy bien”, expresó al salir de la audiencia. “Y además ella es la elección del presidente Trump y puedes ver porqué, ella es fuerte en varios aspectos, será una gran secretaria”.

Chávez-DeRemer no quiso hacer comentarios a la prensa tras salir de la audiencia.

Las violaciones laborales

La Administración Trump enfrenta críticas sobre posibles abusos en despidos en el gobierno federal, tras sugerencias de Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

El senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) preguntó a Chavez-DeRemer sobre si Musk debería tener acceso a las investigaciones de violaciones laborales.

“No me he leído nada de esto y, si me confirman, me comprometo a analizarlo más a fondo y a trabajar con su oficina y cualquier otra oficina en este tema”, dijo.

Agregó que servirá “a la voluntad del presidente” en ese tema.

¿Y los niños migrantes?

Los republicanos han afirmado que hay al menos 300,000 “perdidos”, porque se entregaron a patrocinadores que no es posible encontrar, aunque no hay datos que corroboren tales afirmaciones.

La senadora republicana Ashley Moody (Florida), preguntó al respecto a Chávez-DeRemer.

“Es de conocimiento público ahora, y no es una opinión política, que bajo la administración de [Joe] Biden, de los miles de niños menores que llegaron en masa a nuestro país, muchos se vieron obligados a trabajar muchas horas al día con salarios estadounidenses incluso inferiores, pero en detrimento de muchos de esos niños, algunos resultaron heridos, algunos murieron”, afirmó Moody.

Chávez-DeRemer afirmó que si es confirmada trabajará con la oficina de Moody para atender esta problemática.

“Lo que ha pasado en los últimos cuatro años es horrendo. No es algo que EE.UU. pueda apoyar”, expresó. “Le prometo ciento por ciento que trabajaré con usted, con su oficina y cualquier otra oficina para proteger a esos niños y entender”.