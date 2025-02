Hija de Daddy Yankee lanza críptico mensaje tras el divorcio oficial de sus padres

A solo unos días de oficializarse el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, Jesaaelys Ayala, hija de la pareja, ha lanzado un contundente mensaje que el público no tardó en asociar con la polémica separación y batalla legal que sus padres protagonizaron. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la joven compartió un mensaje que, ante los ojos de su comunidad digital, podría considerarse como una indirecta para el intérprete de “Gasolina”, pues hace referencia a que el tiempo da la razón a la persona correcta.

La imagen colocada desde sus historias muestra el texto en inglés: “Pure hearts always win in the end”, que en español recita: “Los corazones puros siempre ganan al final”.

Si bien Jesaaelys no hizo mención del nombre de su padre, el mensaje estaría ligado al reciente fallo del juez Anthony Cuevas dentro de la batalla legal entre sus padres, mismo que resultó a favor de Mireddys González.

En su veredicto, el magistrado ratificó que Daddy Yankee asumirá la presidencia de las entidades corporativas, acuerdo que se puso sobre la mesa desde finales de diciembre del 2024. Bajo esta misma tesitura, Cuevas solidificó en su fallo que los 75 millones de dólares que se encuentran en las cuentas de las entidades corporativas permanecerán intactos y no serán tocados.

Para finalizar, la sentencia establece que Daddy Yankee se compromete a rendir un informe mensual a Mireddys González sobre todos los asuntos financieros relacionados con las empresas, esto tras haber asumido la presidencia junto a su hija Yamilette Ayala.

Esta no es la primera vez que Jesaaelys Ayala se pronuncia sobre la controversial separación del reguetonero y la empresaria. Recordemos que hace unas semanas señaló que ella y su mamá han recibido amenazas de muerte por culpa de Daddy Yankee y el acoso de sus fanáticos. Asimismo, se dijo en desacuerdo con la decisión que tomó su padre de llevar a cabo su separación de manera pública, dando pie a las especulaciones sobre el tema.

