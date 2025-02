Remueven a concejal por presuntamente no vivir en Huntington Park

La concejal Esmeralda Castillo fue removida de su asiento en el Concejo de Huntington Park luego de que una investigación aparentemente arrojó que no vive en dicha ciudad sino a dos, tres millas, en la ciudad de South Gate.

“Bajo el código de gobierno 36512, al Concejo se le requiere que llene la vacante (de Esmeralda Castillo) dentro de 60 días. Para cumplir con ese requisito, se le requiere al Concejo que convoque a una junta especial para considerar las opciones y establecer un proceso formal para llenar la vacante”, da a conocer la Ciudad de Huntington Park a través de un comunicado.

Precisan que en dicha reunión, el Concejo determinará si se llenará el puesto mediante una designación o mediante una elección especial, de acuerdo con la ley estatal y las políticas de la ciudad.

“La fecha y hora de la reunión especial se anunciarán en breve. La ciudad se compromete a llevar a cabo un proceso abierto, transparente y justo y alienta a los miembros de la comunidad a participar, mantenerse informados y colaborar con el Concejo Municipal en este asunto de vital importancia”.

A la concejal Castillo se le notificó de que había sido removida de su cargo el 18 de febrero después de una reunión a puertas cerradas en el Concejo.

Previamente el viernes 7 de febrero, su casa en Huntington Park y la casa de sus padres fueron cateadas por el Departamento de Policía de Huntington Park, y varios electrónicos fueron decomisados para ser investigados.

Cabe decir que a finales del año pasado, la concejal Castillo interpuso una queja ante el Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Huntington por acoso, discriminación de género, intimidación y represalias en las que directamente acusa por acoso, discriminación de género, intimidación, y represalias a los concejales Jonathan Sanabria, Eddie Martínez, Arturo Flores y al gerente general, Ricardo Reyes.

En un memorando confidencial del consultor de recursos humanos Bryce Tyler con fecha de 18 de febrero, se le informa a Castillo que se ha nombrado a un abogado imparcial en la persona de Debra Reilly de Reilly Workplace Investigations para que conduzca una investigación en torno a su denuncia.

Dos días después, la Ciudad de Huntington Park emite un comunicado de prensa en el que informa que “ningún miembro del Ayuntamiento de Huntington Park está siendo investigado por estas acusaciones”.

Y añade que si bien la Ciudad toma en serio todas las inquietudes y está comprometida a mantener un lugar de trabajo profesional y respetuoso, no hay ninguna investigación activa sobre ningún miembro del Ayuntamiento, ya que la denuncia carece de los requisitos legales necesarios para proceder.

El concejal Jonathan Sanabria, señalado en la acusación de Castillo, dijo en un comunicado que parece que hay un esfuerzo coordinado para socavar a la nueva mayoría en Huntington Park.

“Aparentemente, la transparencia, la rendición de cuentas y el progreso están afectando negativamente a las personas que tienen contratos gubernamentales lucrativos en nuestra ciudad”.

“El grupo que lidera el esfuerzo de destitución (del vicelalcalde Arturo Flores) ha utilizado la denuncia infundada presentada por un exconcejal desacreditado como pretexto para su intento de destituir al vicealcalde Arturo Flores e impedir que la ciudad investigue transacciones y contratos turbios.

“Este tipo de acciones no son nuevas y reflejan lo que ocurrió en la ciudad de Montebello con la concejal Angie Jiménez. Estas son maniobras políticas destinadas a ocultar la verdad. La luz del sol es el mejor desinfectante, y está brillando con intensidad en Huntington Park”.

Albert Robles, el abogado de la concejal Castillo, electa al Concejo por un periodo de cuatro años en marzo de 2024, dijo que ella vive en Huntington Park, pero sus padres residen en South Gate, y con regularidad se queda en su casa para cuidar a su madre enferma.

“La Ciudad de Huntington Park no tiene ninguna autoridad para removerla de su cargo y menos cuando no ha cometido ni ha sido juzgada por ningún delito. En todo caso, quien tendría esa autoridad es el abogado del condado de Los Ángeles”.

En un comunicado, la concejal Castillo dijo que la destitución del cargo que le han hecho sus compañeros en el Concejo es la respuesta a la queja formal que presentó contra el concejal Arturo Flores y el gerente de la ciudad, Ricardo Reyes.

“Quiero ser clara: sí, he estado visitando a mis padres con más frecuencia, pero la verdad es que siempre he visitado a mis padres, pero más ahora debido a sus problemas de salud y la creciente ansiedad por la ofensiva de ICE contra nuestros amigos y vecinos indocumentados. Mis padres me necesitan ahora más que nunca en su vejez”.

Dijo que durante una de sus visitas a sus padres hace dos semanas, un policía de Huntington Park fue a su casa en Huntington Park y a la casa de sus padres en South Gate.

Sin embargo, mencionó que en lugar de ejecutar su investigación durante los horarios normales en los que la policía la habría encontrado en su casa, esperaron deliberadamente hasta su día libre, el viernes 7 de febrero de 2025, cuando estaba visitando a sus padres.

“Obviamente, esto no fue más que un ‘te agarré’ calculado y orquestado”.

A la fecha, dijo que no les han devuelto su tableta, su computadora portátil y su teléfono celular incautados por la policía, con lo que le han impedido contestar los correos electrónicos y mensajes de los residentes y cumplir con sus labores como concejal.

“No se equivoquen, no se trata de ninguna investigación sobre mí, sino simplemente de una venganza por la denuncia que presenté el año pasado contra el concejal Flores y el administrador de la ciudad Ricardo Reyes”.