Martín Anselmi blanco de las críticas por malos resultados con el FC Porto

Para Martín Anselmi, técnico argentino que dejara botado el trabajo en Cruz Azul para aceptar una oferta del FC Porto no la está pasando nada bien en el cuadro lusitano, en donde prensa y aficionados están pidiendo que los Dragones lo regresen a la Máquina Celeste.

Con una seguidilla de resultados entre azul y buenas noches, con dos victorias en siete juegos y la eliminación de la Europa League sobre sus espaldas, Anselmi es víctima de fuertes cuestionamientos por la prensa lusitana que está generando interrogantes si en verdad el estratega tiene argumentos para dirigir en Europa.

La portada del diario @Record_Portugal es contundente.



Anselmi carga con una CRUZ AZUL por sus malos resultados con el @FCPorto y por la demanda en su contra por incumplimiento de contrato.



Ayer la afición lo abucheó.

El último resultado con el Vitória Guimaraes 1-1, lo puso en una situación delicada, donde el influyente periódico Récord le dedicó una portada especial donde cuestiona sus argumentos y pide que lo regresen al Cruz Azul, sobre todo porque la obligación del cuadro azul y blanco es pelear por el título y no andar con medias tintas.

En dicha publicación el diario deportivo hace alusión al cuadro cementero, pero en comparación con los cementeros donde desde el principio impuso su filosofía y argumentos, mientras que con los Deragones no pasa más allá del tercer lugar a seis puntos del Sporting de Lisboa y Benfica, que se encuentran como líder y sublíder de la competencia.

A Anselmi, después del empate 1-1 con un equipo de media tabla no le perdonan esta clase de resultados y cuestionan que no sabe a que equipo ha llegado a dirigir en Portugal en un partido que se celebró en el Estadio do Dragão.

Otro punto en contra de Anselmi es que el tercer lugar de la tabla lo tiene fuera de la UEFA Champions League 2026, con lo cual sería un duro golpe para el cuadro portugués que apuesta siempre a estar presente en este tipo de competencias.

La afición también en su contra

Por si eso no fuera poco, los aficionados del FC Porto también se le han puesto en contra a Martín Anselmi y con sus publicaciones le demuestran su animadversión y disgusto por los malos resultados e inclusive ironizaron con la deuda que persiste con el club mexicano, que exige un pago de 5 millones de dólares por la cláusula de rescisión.

“Todavía podemos evitar pagarle al Cruz Azul los 5 millones, proponemos la vuelta inmediata del entrenador y prestarle a Tomás Pérez por 2 años. No es el momento de experimentar con sistemas tácticos de mierda, tienes algunos jugadores para jugar mucho mejor en un sistema diferente. Vas a durar un corto tiempo en el puesto”.

¿El karma continúa para #Anselmi? 🧐⚽️



❌Eliminado de la #EuropaLeague.



😬6 puntos de diferencia con el líder de la liga portuguesa.



🫣🔥Fue abucheado en el último partido.



¡No le está resultando nada!😳

“Anselmi, ojalá te vaya mejor en la liga de Guatemala. Andas perdido Anselmi, ahora juegas uno y luego juegas otro, siempre cambiando de centro, el debut de Tomás Pérez debió ser para otro partido. No es entrenador”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados lusitanos contra el técnico argentino.

