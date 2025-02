Publican primer adelanto de He-Man y aparece la espada de poder del héroe

La anticipación por la película de acción real “Masters of the Universe” llegó después de más de una década y medio en medio del desarrollo y después de diferentes retrasos en el próximo verano saldrá a la luz esta nueva versión del superhéroe.

“Masters del Universo” contará la historia del Príncipe Adam, que cuando tenía diez años se estrelló en La Tierra en una nave espacial perdiendo su mágica Espada del Poder, que era su único vínculo con Eternia, su hogar, y tras buscarla durante 20 años, el príncipe fue llevado de regreso a su hogar para defender el planeta de las fuerzas malignas de Skeletor.

Y este lunes salió a la luz la primera imagen promocional Nicholas Galitzine (“La Idea de Tenerte”) como He-Man, el héroe de la función que tendrá que verse las caras con Skeletor al que encarnará Jared Leto.

En la imagen aparece Galitzine aparece sin camisa, sosteniendo su poderosa espada contra el pecho, aunque no se aprecia su cabeza en la toma, se deja ver la musculatura y armadura clásica del personaje, haciendo referencia a las versiones animadas de los juguetes originales de Mattel.

“Después de varios meses de intenso entrenamiento, estoy encantado de compartir que estamos oficialmente en producción en Masters Of The Universe. Nuestro director Travis Knight ha reunido el reparto más increíble y ha creado un impresionante tapiz de Eternia y su mundo circundante. No puedo esperar a que lo veas. Más por venir, pero hasta entonces, aquí hay un vistazo a la Espada del Poder. ¡Por el poder de Grayskull!”, escribió Galitzine en redes sociales.

Otros actores que serán parte del elenco de He-Man incluyen a Camilia Mendes como Teela , Alison Brie como Evil-Lyn , Idris Elba como Man-At-Arms, Morena Baccarin como la Hechicera del Castillo Grayskull y James Purefoy como el Rey Randor Grayskull.

Travis Knight está encargado de la dirección del filme y Chris Butler escribió el guion y dentro de poco se podrá ver a Galitzine blandiendo la Espada del Poder cuando Masters of the Universe llegue a los cines el 5 de junio de 2026.