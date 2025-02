Residentes y trabajadores de salud en el condado de Orange presionan para evitar recortes al presupuesto

Beth Martinko fue una de tres personas que entregó una carta a la oficina de la congresista Young Kim en Anaheim Hills, subrayando la importancia de rechazar el presupuesto del presidente Trump que busca recortar los servicios médicos que afectarán a mucha gente, incluyendo a su hijo.

“Esto es realmente una cuestión de vida o muerte para mi hijo y francamente, estoy absolutamente aterrorizada por haber trabajado toda mi vida para participar en estos programas”, explicó Martinko que tiene 70 años de edad.

El hijo de Martinko, Josh Lockwood-Wewer necesita apoyo las 24 horas al día, los 7 días de la semana, desde tomar medicamentos hasta alguien que tiene que estar a su lado para ayudarlo a desenvolverse en el mundo.

“No sabe su dirección, no sabe dónde vive y no podría hacerlo sin ayuda personalizada”, dijo Martinko sobre los males de su hijo.

Unos 50 trabajadores protestaron afuera de la oficina de la congresista Young Kim en Anaheim Hills. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Alrededor de 50 personas se unieron para pedir que la congresista republicana Kim votará no, el martes 25 de febrero en el primer presupuesto del Presidente Trump que recortará fondos para la atención de la salud, educación y asistencia de alimentos entre otras cosas como parte de una asociación entre las organizaciones OC Action, We Are California, The California Healthy Nail Salon Collaborative y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).

“Si los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaran este proyecto de ley en su forma actual, se cerrarían más de 880 mil millones de dólares en posibles recortes a Medicare y Medicaid y no podemos aceptarlo”, dijo Dylan Johnson, coordinador político del SEIU.

De acuerdo con la resolución presupuestaria escrita por la cámara de representantes, su meta es reducir el gasto obligatorio en 2 billones de dólares durante el período presupuestario de 10 años.

Varios comités tendrán que recortar mil millones de dólares durante los próximos 10 años, incluidos el Comité de Energía y Comerció, que se ocupa del gasto en atención médica, que tendrá que recortar 880 mil millones de dólares, el Comité de Educación y Fuerza Laboral reducirá el gasto en 330 mil millones de dólares, el Comité de Agricultura recortará 230 mil millones de dólares y el Comité de Transporte e Infraestructura recortará al menos 10 mil millones de dólares hasta 2034.

Beth Martinenko entregó una carta a la oficina de la congresista Young Kim. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

A pesar de los recortes presupuestarios, parte de los fondos será transferido a otras prioridades incluidos: 100 mil millones de dólares adicionales para el Comité de Servicios Armados y 90 mil millones para reforzar el Departamento de Seguridad Nacional.

No obstante, el impacto de los recortes presupuestarios afectará a los pacientes que utilizan los fondos para sus servicios médicos y a los trabajadores de salud.

“La forma en que llega a la comunidad: hay seis personas y empresas diferentes que reciben financiación a través de mi hijo porque él necesita ayuda y apoyo médico y eso crea puestos de trabajo en la comunidad”, dijo Martinko.

Josephine Ríos, trabajadora de salud que vive y trabaja en el distrito de la congresista Kim, comentó que fue a la oficina de la congresista en Washington DC y ella no salió a escuchar a sus constituyentes.

“Si se elimina Medi-Cal, no hay cirugías y no hay necesidad de tener tantos empleados en Kaiser, Global o cualquier otro hospital”, explicó Rios. “Eso significa que muchos de nosotros, los trabajadores de la salud, no vamos a tener empleo”.

Además, Rios subraya la importancia de Medi-Cal para adultos de la tercera edad que utilizan el apoyo para recibir cirugías como cataratas o reemplazos de rodilla, pero teme las consecuencias que podrían resultar a largo plazo con las personas que necesitan estos cuidados.

El tema también es impactante para la latina ya que su nieto Elijah nació con parálisis cerebral que afecta su habilidad de caminar y gracias a Medi-Cal tiene una silla de ruedas de $6,000 dólares.

Pero aún tiene un gasto de $5,000 dólares al mes en medicamento que está cubierto gracias a Medi-Cal.

“Ganó un sueldo decente y su madre también pero, ¿cómo se supone que voy a pagar 5,000 dólares además de su factura médica mensual?”, dijo Rios. “Recortar el seguro médico es decir que mi nieto no merece vivir”.

Nina Ho, la vocera de The California Healthy Nail Salon, habló sobre el impacto de los jóvenes y adultos.

“Eliminar el Medicaid médico sería un desastre para los 15 millones de personas mayores de edad, personas con enfermedades crónicas y discapacidades, niños y familias trabajadoras de California que dependen de estos programas para recibir servicios de salud esenciales”, explicó Ho.

Además, la vocera subraya que el 99.8% de los adultos vietnamitas mayores de 65 años tenían cobertura de atención médica a través de Medicare o Medi-Cal mientras el 33.9% de los niños vietnamitas reciben cobertura de atención médica a través de Medi-Cal.

Personal de la congresista Kim envió el siguiente mensaje sobre el presupuesto y el mensaje que fue entregado a su oficina.

“La representante Kim aprecia el trabajo de estos defensores en cuestiones de atención médica y está escuchando sus preocupaciones. Está comprometida con la protección y el fortalecimiento de la atención médica de los californianos y ha trabajado con todos los partidos para ampliar el acceso a la atención médica para sus electores”.