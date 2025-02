Mark Delgado, ex del Galaxy, habló sobre el gol que le dio al LAFC el pase a octavos en la Concachampions

Luego de un tropiezo de 2-1 en Colorado, LAFC no tenía otra opción que ganar en casa si quería avanzar en la Copa de Campeones de Concacaf. El equipo Black & Gold no sacó la victoria que hubiera querido en el Banco of California Stadium, pero sí le alcanzó para empatar el global y acceder a octavos de final por su gol de visita de la semana pasada.

Curiosamente, Mark Delgado, el exjugador del Galaxy, fue el encargado de anotar el gol que selló el pase a la siguiente ronda. Lo hizo al minuto 49, cuando se barrió y remató con la punta del pie en el área chica un centro raso que David Martínez envió desde la banda derecha.

No hubo tiempo para más, aunque toda la segunda mitad ambos equipos intentaron modificar el marcador y tuvieron oportunidades de peligro, pero la pizarra se selló con el 1-0 a favor de los locales y el empate global que puso a los Black & Gold entre los mejores 16 equipos del torneo.

¿Qué dijo Mark Delgado tras el valioso gol?

El mediocampista de ascendencia mexicana, quien inició su carrera profesional a los 16 años con las Chivas USA y pasó los últimos 3 con el LA Galaxy, declaró que se emocionó al anotar con la camiseta de los Black & Gold, ya que lo tomó como una forma de enviar un mensaje positivo a los fans del LAFC, ya que, además, lo hizo en su nueva casa.

“Fue emocionante anotar en frente de la afición. Fue un momento perfecto para decirles, ‘estoy con ustedes ahora’”, declaró el autor del gol al final del encuentro.

¿Qué le espera a LAFC en la Concachampions?

En octavos de final LAFC enfrentará al Columbus Crew, otro de los equipos con los que tiene gran rivalidad, ya que los de Ohio vencieron a los de Los Ángeles en la final de la MLS Cup 2023 y en la final de la Leagues Cup del año pasado.

El equipo que avance de ese cruce podría verse las caras con el Inter Miami de Lionel Messi si los de Florida ganan su serie contra el Cavalier FC de Jamaica.

