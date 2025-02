México revela que ha pedido 4 veces a EE.UU. la extradición de “El Mayo” Zambada

Desde la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, el gobierno de México ha exigido en al menos cuatro ocasiones que Estados Unidos aclare las circunstancias de su detención y traslado.

Además, en igual número de ocasiones se ha solicitado la extradición del exlíder del Cártel de Sinaloa a México, según reveló el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

“El procedimiento al que se refiere esta persona es un requerimiento que ya se cumplió y con amplitud”, indicó el funcionario en conferencia de prensa cuando se le cuestionó respecto a la carta en la que el propio Zambada pide que el gobierno mexicano intervenga en su caso.

“No solamente lo presentamos de inmediato, sino que en diciembre del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento, hemos insistido en cuatro ocasiones ante la Administración anterior (de Joe Biden) y no hemos tenido respuesta”, agregó el Fiscal.

Durante la conferencia, el titular de la FGR detalló que Ismael Zambada tiene tres órdenes de arresto vigentes en México, pero las autoridades de EE.UU. no han atendido la petición de extradición.

La carta de “El Mayo”

Previamente, el narcotraficante arrestado en Estados Unidos envió una carta al Consulado mexicano en Nueva York, en la que exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum que reclame su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”.

En el documento, “El Mayo” reiteró que fue trasladado ilegalmente a EE.UU. secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Además, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó la intervención por temor a que lo condenen a pena de muerte por los diversos cargos de narcotráfico que enfrenta.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señaló que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, indicó.

