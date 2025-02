Yanet García dice estar soltera y evita hablar sobre la relación que tuvo con Lewis Howes

Yanet García está de visita en México, pues promociona la película “Qué Huevos, Sofía”, una comedia en la que incursiona como actriz. A su paso por la premiere fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron qué opinaba de su ex novio Lewis Howes, recientemente casado con Martha Higareda.

La ex chica del clima respondió: “No tengo nada que decir al respecto, ya que es una relación que terminé hace muchísimos años, creo que cuatro o cinco años, entonces ahorita estoy disfrutando de esta etapa de mi vida, cumpliendo mis sueños, y muy contenta y muy agradecida. Yo creo que voy a tener 50 años y me van a seguir preguntando de mis ex novios”.

García dijo que el filme le dejó muy buenas experiencias, y que está dispuesta a trabajar en otros campos, muy aparte de ser modelo e influencer. “Me gusta ser una mujer multifacética, me gusta hacer conducción, actuar, seguir explorando, seguir conociéndome más, y estoy abierta a las nuevas oportunidades que me brinda la vida y las personas”. Cuando le preguntaron si tiene una nueva pareja, dijo: “Cupido puede esperar, ahorita estoy cumpliendo mis sueños”.

Yanet tiene más de 14 millones de seguidores en Instagram, pero su fama aumentó a partir de que publicó fotos y videos en OnlyFans. “Seguimos en la plataforma, creando contenido exclusivo para toda mi comunidad y seguidores, que quiero muchísimo. En lencería, traje de baño, todo lo que había hecho antes”. Ella vive en Nueva York, pero también anunció que tiene más planes a nivel profesional: “Estoy trabajando en un proyecto personal que voy a lanzar este año en México y en Estados Unidos. Así que muy pronto les voy a compartir más detalles”.

“Qué Huevos, Sofía” es una comedia en la que Yanet comparte créditos con Liliana Arriaga, Sergio Mayer, Giovanna Romo y Ricardo Peralta. La película, dirigida por Carlos Santos y que se estrena hoy en México, trata acerca de un grupo de empleados que se rebelan a su jefe y planean poner su propia pastelería.

