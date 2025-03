No dejes que el pelo de mascota arruine tu lavadora

Para empezar, intenta mantener todo ese pelo fuera de la lavadora

Para darle un respiro a tu lavadora, elimina todo el pelo de mascota que puedas de tu ropa y la ropa de cama antes del lavado.

By Daniel Bortz, Kimberly Janeway

Amas a tus mascotas incondicionalmente. De lo contrario, ¿por qué tolerarías que te desparramen pelos por toda la cama, las alfombras, las mantas y la ropa?

Si tu mascota suelta pelo, prosiblemente laves mucha ropa, sobre todo si tu amiguito es de una raza con doble pelaje, como un pastor, un husky o un retriever, o un felino peludo, como un Maine coon o un persa. Eliminar el pelo de las mascotas es una tarea complicada, tanto para ti como para tu lavadora.

“Es todo un reto quitar el pelo de las mascotas de la mayoría de los tejidos”, dice Randy Radtke, portavoz del fabricante de electrodomésticos para lavandería Speed Queen. “Una vez que se añade agua a la ecuación, se vuelve mucho más difícil”. La mezcla de agua y pelo de mascota hace que se formen bolas de pelo que se adhieren a los tejidos y a los laterales del tambor de la lavadora, obstruyendo las bombas de desagüe.

Estas acumulaciones de pelo húmedo pueden impedir que el agua drene correctamente, lo que sobrecarga las tuberías de tu hogar. Por eso es importante reducir la cantidad de pelo de mascota en la ropa de cama y de vestir antes de meter la ropa en la lavadora.

Si cepillas a tu mascota todos los días, ayudarás a reducir al mínimo el pelo suelto.

En el caso de la ropa, la mejor manera de eliminar el pelo es con un rodillo quita pelusas o con cinta adhesiva. Sin embargo, el pelo de las mascotas puede acumularse en el lugar en que duerme tu perro o gato. Y si a tu mascota le gusta dormir en tu cama, su pelo puede incrustarse en las fibras de tus sábanas, mantas y ropa.

Aquí tienes algunos consejos para quitar el pelo de tu cama y de la de tu mascota.

Tu cama

Ponte un guante de goma, humedécelo con agua y pasa la mano por la sábana o la manta. El pelo se pegará al guante, lo que facilitará su recogida y eliminación.

Cuando hayas eliminado todo el pelo posible, sigue estos pasos:

Antes de lavar, pon la ropa o la ropa de cama en un ciclo de secado sin calor de 10 minutos (normalmente llamado “air fluff”). Así se suelta el pelo de mascota, que terminará en el filtro de pelusas. Echa una hoja de secadora, porque cualquier acumulación de electricidad estática puede mantener el pelo pegado a la tela. Saca las prendas de la secadora, sacúdelas bien para eliminar cualquier resto de pelo de mascota y mételas en la lavadora. Asegúrate de limpiar el filtro de pelusas de la secadora después de cada carga, y limpia el conducto de la secadora anualmente (o más a menudo si notas que la secadora tarda más, lo que podría ocurrir si metes regularmente la cama de tu perro en la secadora). Añade media taza de vinagre blanco destilado al ciclo de enjuague de la lavadora. El vinagre es un suavizante natural que ayuda a eliminar el pelo de los animales domésticos. Pero asegúrate de consultar primero el manual de instrucciones, ya que el uso repetido de vinagre puede dañar la lavadora, y algunas marcas, como Whirlpool, desaconsejan su uso. Limpia tu lavadora ejecutando un ciclo de lavado o un ciclo de autolimpieza sin ropa. Una vez finalizado el ciclo, limpia el tambor, la puerta y la junta de la lavadora con un paño húmedo. “Esto ayudará a eliminar cualquier resto de pelo de mascota de la lavadora y reducirá la probabilidad de que se transfiera a la siguiente carga de ropa”, dice Rich Handel, experto en lavandería de CR.

La cama de tu mascota

Esto es lo que recomienda el Instituto Americano de Limpieza, (ACI por sus siglas en inglés) para limpiar la cama de una mascota:

Usa una aspiradora, un cepillo para pelusas o cinta adhesiva para eliminar todo el pelo posible de la cama de tu mascota, prestando especial atención a las esquinas y alrededor de los botones o alfombrados. Si es posible, quita la funda de la cama y usa un quitamanchas en las manchas más sucias o con olor. Comprueba la etiqueta para ver las instrucciones de lavado y, a continuación, mete la funda o la cama entera en la lavadora (si no cabe, la bañera te servirá) Si la lavas con agua caliente, podrás matar los insectos y los huevos que hubiera en la cama (en la mayoría de los casos, el ciclo de enjuague extra de la lavadora es el que mejor funciona para eliminar el pelo de mascota más rebelde). Si cabe, seca la cama en la secadora. El uso de una toallita para la secadora te ayudará a reducir la electricidad estática y a eliminar los pelos que queden. Limpia el filtro de pelusas de la secadora a mitad del ciclo, ya que cuanto más limpio esté, más pelos quedarán atrapados en el filtro. Si dejas la cama a secar al aire libre, colócala en un lugar bien ventilado para evitar la aparición de moho. Después, limpia el tambor de la lavadora con una toalla de papel húmeda para quitar cualquier pelo. Si todavía ves muchos pelos dentro de la lavadora, deja que la ropa se seque al aire y luego usa el accesorio con cerdas suaves de la aspiradora para quitar los pelos restantes.

Lavadoras que eliminan el pelo de las mascotas

Algunas lavadoras y secadoras vienen con ciclos para pelos de mascotas diseñados para facilitar la eliminación del pelo. Estos ciclos generalmente aumentan la presión del agua o el flujo de aire para desprender el pelo de mascotas de los tejidos. En CR estamos probando actualmente la función en una de estas lavadoras para ver si el uso de la opción que quita el pelo de mascotas es mejor que si no se usa. Nuestra calificación actual de rendimiento de lavado se basa en el ciclo normal más agresivo de la máquina. Aquí tienes algunas lavadoras (y secadoras) con ciclos de este tipo.

GE Profile PFQ97HSPVDS

The GE Profile PFQ97HSPVDS Washer-Dryer Combo got a downloadable pet hair removal software upgrade after its official launch. The high-speed airflow cycle is designed to remove pet hair and dander before the wash cycle begins. (As an all-in-one, this GE washes and dries in the same drum.) This sleek carbon graphite machine offers 4.8 cubic feet of capacity—enough room for a comforter and large loads. But at over 300 pounds and nearly 47 inches tall (8 inches taller than the other models we tested), it’s a haul to install or move. It has a stainless drum, smart dispensers, and a moisture sensor, which is typically better than a thermostat at judging whether clothes are dry. We found that the WiFi-connected washer performs very well, with excellent efficiency over a 105-minute cycle, but a very deliberate dry cycle contradicts its “UltraFast” moniker. (Even when we combined cycles, we found that this machine did not complete an 8-pound load within 2 hours as claimed—drying time alone took 2 hours and 20 minutes.) This pricey machine comes with a one-year warranty.

Speed Queen TR7003WN

Speed Queen is the most reliable brand of agitator top-loaders in our ratings, snagging an excellent score for reliability. And it’s the only brand to earn an excellent rating for owner satisfaction. The Speed Queen TR7003WN and its companion dryer DR7004BE were developed with pet owners in mind (although only the dryer has a pet hair removal cycle to fluff off pet hair pre-wash. This can be done with most dryers). The quiet washer is one of the best at cleaning in this category, and wash time clocks in at a brisk 70 minutes. Claimed capacity is just 3.2 cubic feet, though, among the smallest in our washing machine ratings. It’s also pricey, but the seven-year warranty is six years longer than most.

Maytag MFW7020RF

Maytag offers two “Pet Pro” washers—a front-loader and a top-loader—that feature cycles claiming to trap pet hair in the drum and agitator. The Maytag MFW7020RF front-loader is the more impressive unit, offering excellent washing performance and water efficiency, and a steam cycle that fights odors should your pet’s smells penetrate your clothes as well. It traps hair via a filter baffle inside the drum that slides on and off. It’s stackable, Energy Star certified, and WiFi-enabled, and it has an extra rinse cycle. Its companion dryer features a pet mode too.

Cómo lavar la ropa como un científico

¿Quieres proteger tu ropa favorita para que no pierda color ni se encoja en la lavadora? En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, revelamos consejos para prolongar la vida de tu armario.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.