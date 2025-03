Exasistente de la Casa Blanca revela que la ciudadanía fue engañada sobre la salud de Biden

Michael LaRosa, quien en su momento fungió como secretario de prensa de la primera dama Jill Biden y como asistente de la Casa Blanca, expuso que, durante mucho tiempo, el círculo cercano del expresidente se encargó de evitar mostrarle a la ciudadanía el deterioro en que se encontraba.

Durante su participación en un seminario del Instituto de Ciencias de la American University, el asesor político mencionó que, debido a la avanzada edad de Joe Biden, durante la mayor parte de su administración los demócratas se encargaron de evitar exponerlo al máximo ante la opinión pública para no mostrar su verdadera condición.

“Para mí, el encubrimiento es un poco duro, un poco severo. Todos los políticos, todos, todos los seres humanos intentan encubrir la edad. Siempre, desde el primer día, fuimos conscientes de que la edad era un problema“, expresó.

A pesar de que, desde la Casa Blanca, continuamente se insistió en difundir la idea de una supuesta buena salud en el presidente, LaRosa ofreció una versión opuesta.

“El equipo del presidente estaba muerto de miedo a lo improvisado, a lo no guionado, a lo no ensayado, a lo no practicado, a lo no coreografiado“, enfatizó.

La popularidad de Joe Biden tocó fondo después de haberse presentado a intentar debatir frente a Donald Trump. (Crédito: Alex Brandon / AP)

El excolaborador de la esposa de Biden expuso que el punto de quiebre en las aspiraciones demócratas de conservar la Casa Blanca se produjo cuando el expresidente se aferró a presentarse otra vez como candidato pues, al hacerlo, varios de los miembros de su propio partido decidieron dejar de apoyarlo y fue entonces cuando la verdadera condición del político de 82 años salió a flote ocasionando un impacto negativo incapaz de revertir.

“Simplemente no pudieron hacerlo. No tenían ni idea. Y tampoco tenían el vehículo en Biden. Fue la órbita que no confió en su propio candidato.

Biden necesitaba a la prensa. Cuando más la necesitaba, no confiaron en él, le dieron la espalda con la duda y pisaron el acelerador y nunca más lo aflojaron. Y estaba políticamente muerto”, subrayó.

Después, aunque Kamala Harris consiguió una histórica recaudación de fondos, un amplio sector de ciudadanos demócratas ya no la apoyó y eso terminó por reflejarse en los resultados de las elecciones dando como amplio ganador al republicano Donald Trump.

