Horóscopo de hoy de Nana Calistar 01 de marzo de 2025

Escorpión

Trata de no confundir tu sentimiento y si esa persona no te interesa no crees sentimientos falsos pues terminarás dañándote tú y a la otra persona, recuerda que el karma tarde o temprano te cobrará dicha factura. Persona de piel blanca se acerca con buenas intenciones te lo mostrará con hechos. Persona retorna del pasado, no bajes la guardia pues podría meterte en grandes problemas. Se visualizan amores de una noche, cambios en tus estados de ánimo, posibilidad de encamamiento y cuestiones que tienen que ver con pérdidas de objetos o los dineros. Deja de preocuparte por el fututo y el pasado, aprende a vivir tu presente que es lo único seguro que tienes. Vienen cambios importantes en los dineros los cuales debes atender en breve, no pretendas cambiar la forma de ser de los demás sino has cambiado tus defectos. Es momento de emprender cambios en casa que ayuden a mejorar aspectos económicos. Es probable que recibas un detalle en poco tiempo de una persona muy especial, ese tipo de personas son las que necesitas y mereces en tu vida.

Libra

Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre situaciones que han estado sucediendo en tu vida, tratar de buscar la manera de enfocarte en lo que realmente te deja algo de provecho. Cuidado con cambios de última hora en cuestiones del corazón, con exponer mucho tus sentimientos con personas que sabes no harán nada por ti. Deja de buscar amor donde solo te ofrecen una amistad, se te da mucho por confundir esas cuestiones. Vienen cambios en lo laboral pues hay cambio de empleo o mejoras en un puesto de trabajo, inclusive algo que has estado pidiendo en el ámbito de los trabajos se te dará muy pronto. Amistad necesitará de tu apoyo. Tienes todo para lograr un buen trabajo y una vida plena sin embargo algunas veces te entretienes demasiado en cosas que no te dejan nada de provecho. A mediados de marzo una noticia buena a tu vida que te va a alegrar mucho, siéntete bien y disfruta cada cosa que llega pues no se volverá a repetir. Entras en un ciclo lleno de luz, nuevas oportunidades y mejoras económicas. Cambio de planes en últimas fechas, probabilidad de una salida cerca de la ciudad.

Virgo

Días en los cuales debes reflexionar sobre tu futuro y lo que deseas lograr en tu vida. No permitas que otras personas pasen sobre ti, aprende a decir que no pues por querer quedar bien con todo mundo podrías estar perdiendo mucho. Termino de relaciones. Hay días en que quieres comerte al mundo y otros en los cuales sientes que no logras avanzar por nada. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde te diriges pues podrías perder tu rumbo por ir detrás de una persona que no vale la pena, guarda tus rencores y orgullo pues podrías perder lo que más quieres. Movimientos en tu economía que te beneficiarán muchísimo en todos los sentidos. Cuida tus cambios de humor pues podrías dañar a personas que significan mucho para ti. Aprende a decir que no y a no esperar nada de las demás personas. No seas tan aprensivo, trata de darle más libertad a tu pareja, que se vea que confías en él o en ella, algunas veces tus celos sobrepasan los límites.

Leo

La vida estará llena de nuevas oportunidades en tu vida, es momento que las aproveches y tomes todo lo que viene que no volverán aparecer. No es momento para depresiones absurdas, atiene tu vida y deja que el mundo ruede. Aléjate de quienes no te dejen ser tú y para todo te ponen peros. Ten cuidado con cambios laborales de última hora que te pudieran hacer cambiar de ciudad o de casa. Momento en el cual el amor florecerá y se te mostrará en muchas facetas. Tu salud se verá afectada en próximas fechas, pero sabrás salir adelante, necesitas cuidarte mucho en eses aspectos pues se visualizan infecciones y dolores en articulaciones. Ve tras tu objetivo y no te detengas por nadie, recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento y si tu no pones de tu parte para que se te de lo que quieres y deseas las cosas no van a caer del cielo. Días grises, pero también llenos de sol, no caigas de nuevo en la tristeza, el amor ya no constituirá una prioridad para ti, pero tampoco algo de lo que reniegues.

Cancer

Aprende a decir que no y a no estar para todo mundo porque cuando tu lo necesitas nadie está para ti. Oportunidad de emprender un viaje con una amistad o con pareja, te va ir super bien. Cuídate de mujer de pelo castaño le gusta mucho meter cizaña y chisme y más si tienes una relación pues podría ocasionarles problemas. Deja que la vida te sorprenda, pero tampoco te quedes encerrado en casa por que sin duda ahí tampoco llegará, momento de cambio de look de salir con amistades de disfrutar la soltería y la vida misma, date la oportunidad de viajar y conocer nuevas cosas. No dejes que el trabajo te quite tu vida, tus amistades y tu familia, date el tiempo para organizarte y poder con todo lo que se te presenta, al final el trabajo seguirá y quizás sea ya tarde para acercarte a tus seres queridos, vivir o disfrutar tu vida. Cuídate al salir de casa pues están propensos accidentes y pérdidas de objetos o dinero. Ten cuidado con andar prestando dinero pues será complicado volver a juntarte con él.

Géminis

Vienen días en los cuales deberás enfocarte en tus sueños y metas y dejar a un lado problemas y situaciones que no te dejan avanzar o te causan ciertos conflictos. Persona morena clara podría constituir un obstáculo para tu progreso, aprende hacer un lado a quien no te sirve. Ten presente que la cuestión de los negocios se ve incierta, debes de ver en qué apuestas y en qué no, sino es seguro lo que harás no te arriesgues aún pues no son buenos tiempos para hacerlo. Hay cambios importantes, se ven mejoras laborales y nuevos compañeros de trabajo de los cuales aprenderás grandes cosas. Cuídate de cambios en tu salud pues podrías enfrentar una infección la cual te hará pasar muy mal momento. No dejes cosas empezadas, empieza por trabajar en tus planes, quieres comerte al mundo y comienzas con muchas ganas, pero al final te cansas al no ver resultados prontos y dejas las cosas a medias, que eso no siga sucediendo o de lo contrario en tu vida lograras consolidar algo. Amor con amor se paga así que ponte perris para que no te vean la cara como muchas veces ya lo han hecho.

Tauro

Es momento de emprender ese negocio que siempre has tenido en mente y que por muchas razones no se ha llevado a cabo, se ven buenos tiempos para enfocarte y que todo resulte como has querido y esperado. Cuidado con viajes que se cancelarán. Podrías sentir necesidad de una pareja sin embargo al ver cómo viven las relaciones tus amistades se te irán las ganas. Te vienen oportunidades buenas en lo laboral y en el amor sin embargo hay cuestiones negativas que no te permiten avanzar pues cargas con karmas de tu pasado que a la larga pesarán mucho en tu vida. Pon un alto a esos comentarios negativos de tus amistades que no te permiten avanzar o seguir de pie, necesitas hacer recorte de personal en ese ámbito pues en próximas fechas podrían traicionarte y será dolorosa la traición. Un embarazo se visualiza dentro de tu familia. No te compliques la existencia, sabes bien qué es lo que quieres y como conseguirlo, deja de darle tantas vueltas al mismo asunto.

Aries

Es momento de poner en una balanza tu vida, tanto lo bueno como lo malo para que sepas si ha valido o no la pena tanto sacrificio. Rompimiento de relación de una amistad y posibilidad de mejorar en los terrenos de la economía, no gastes dinero que no tienes o te verás afectado en poco tiempo. No te dejes llevar por amores de una noche, para lo que son, pero si tienes una relación ten mucho cuidado porque podrían agarrarte con las manos en la masa. Hay una amistad que te ha tomado mucho cariño e incluso ha comenzado a sentir cierta atracción por ti; sino es lo que buscas no te detengas y no hagas sufrir a esa persona. Persona de piel blanca y ojos claros podría aparecer en cualquier momento y cambiar tu forma de pensar sobre ciertas cosas que te preocupan. El amor ha de llegar cuando tenga que ser, ni antes ni después, si lo apresuras buscando en cada esquina a esa persona solo lograrás equivocaciones y saldrás más y más lastimado o lastimada de lo que quizás ya te encuentras.

Sagitario

Se comenzará a planear un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor con amistades o con pareja. Si ya tienes una relación aléjate de la monotonía pues podría estar perjudicando mucho la relación. En lo sentimental hay cansancio y angustia, podrías estar pasando por una racha complicada, te será difícil salir de ella, necesitas aprender a lidiar con tu soledad y darte cuenta de que no necesitas a una persona a tu lado para sentirte completo. Muchas oportunidades laborales y en los amores se espera solo diversión. Eres un signo misteriosos e intuitivo, sin embargo, cuando debes de darte cuenta de lo que en realidad pasa en tu vida no abres los ojos, aprende a ser más inteligente en ese aspecto. Es momento de meditar y enfocarte en sueños y metas, cuidado con discusiones dentro de la familia que podrían salirse de control y ocasionar ciertos conflictos. No bajes la guardia ni tampoco esperes que las cosas te lleguen de la nada, busca los caminos correctos y a las personas correctas que te harán lograr tus metas y tus objetivos.

Capricornio

Cuida muchas cuestiones que tengan que ver con tu economía pues vienen gastos fuertes que podrían ocasionarte problemas económicos a mediados de mes. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver más por ti antes de querer solucionarles la vida a otras personas cuando sabes muy bien quien más necesita ayuda eres tú. Recibirás noticia o mensaje que te pondrá muy feliz. Aguas con amores de una noche, no son buenos para ti, sueles encariñarte en tan solo una hora. No te limites en lo que te llena o te hace feliz, la vida es bien corta y deberás de aprovecharla de la mejor forma o manera sin quedarte con ganas de nada. Hay días en los cuales te costará mucho trabajo levantarte de la cama y echarle ganas a tu vida sin embargo deberás de meditar y darte cuenta de que solo tienes esta vida para ser feliz y atreverte a todo. No temas para ir por eso por lo que has soñado desde hace tiempo, recuerda que la vida te pondrá grandes oportunidades en tu camino y solo dependerá de ti el tomarlas o dejarlas ir.

Acuario

Noticias inesperadas sobre cierta persona del pasado aparecerán mediante red social o una amistad que te dará la noticia, te dejará muy pensativo y no sabrás de qué manera actuar. No te permita caer ni fracasar por nadie, recuerda quién eres y lo que vales, ya no es momento de perder el tiempo. Se visualiza embarazo en familiar o amistad y será una sorpresa. No des entrada a personas que desconocen el significado de amistad o de lo contrario en poco tiempo una traición aparecerá. Una persona de tu mismo signo te andará rondando hay posibilidad de que exista mucha química, aunque sus intereses sean distintos a los tuyos. Si tienes pareja se ven enfrentaciones y disgutos, suelen traer cosas del pasado que no han logrado superar. Estas por realizar un trámite que se dará de la mejor manera. Es momento de cuidar más tu entorno donde te desenvuelves, cuidar los comentarios que realizas porque muchas personas van a sentirse ofendidos u ofendidas con lo que dices. Si esa persona que te mueve el piso no quiere arriesgarse que le busque pues tú no tienes que bajar tu precio o ponerte de oferta por nadie.

Piscis

Cambios de humor y sueños que revelan sucesos en estos días. Podrías perder una gran amistad por tu falta de tiempo y dedicación, a veces inviertes demasiado tiempo en cuestiones tan tontas que no te dejan nada. Si tienes algo de tu pasado que no te deja avanzar en las próximas semanas comenzarás a soltar todo eso y comenzarás una vida bastante plena. Oportunidad de mejorar ingresos mediante un negocio que estarás planeando en próximas fechas. Te encanta la buena vida, los viajes, la comodidad y el dinero y gracias a eso atraerás todo lo que deseas y más. Momento de grandes cambios laborales, todo lo que venga aprovéchalo de la mejor forma y sino estás de acuerdo con algo exígelo. Te vienen cambios en muchas áreas de tu vida, la suerte estará de tu parte en juegos de azar y una posibilidad en un viaje se hará presente, ten mucho cuidado hacia dónde te diriges, la vida podría cambiar tu camino debido a la llegada de una persona. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, a cuidar un poco más quién eres y llenar tu vida con gran autoestima.