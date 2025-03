Salvador Zerboni habla sobre las oportunidades que llegaron después de LCDLF All-Stars

La eliminación de Salvador Zerboni de ‘La Casa de los Famosos All-Stars’ tomó por sorpresa a la audiencia, ya que el actor mexicano era considerado uno de los competidores más fuertes del reality show de Telemundo. Sin embargo, lejos de quedarse estancado, Zerboni asegura que su partida ha abierto nuevas puertas en su carrera artística, aunque reconoce que el golpe inicial fue duro.

En declaraciones a varios medios, Zerboni confesó que al principio se sintió “totalmente devastado” por su salida del programa.

“Obviamente, te pega a la cartera, porque como saben, esto es un trabajo para mí. Yo no voy a hacer show, yo voy a ser yo”, explicó el actor, quien es conocido por sus icónicos papeles de villano en telenovelas. A pesar de este momento difícil, Zerboni aseguró que su desánimo no duró mucho. “Me duró poco sentirme como me sentía, gracias a Dios”, añadió.

El mexicano también expresó su gratitud por el cariño que ha recibido del público, tanto en su país como en el extranjero.

“Yo no tenía ni idea de que el cariño de la gente de mi país. Aquí la gente me ama, allá también, pero estoy bien contento”, comentó. Además, reveló que tras su participación en el reality show, han llegado varias propuestas laborales que lo mantienen optimista sobre su futuro profesional.

‘En Casa con Telemundo’ no piensan lo mismo

Pese a su entusiasmo, no todos están convencidos de que Zerboni haya superado por completo su eliminación. En el programa ‘En Casa con Telemundo’, los conductores analizaron sus declaraciones y compartieron sus impresiones.

Gabriel Coronel, conductor venezolano, opinó: “Sentí que estaba tan afectado que estaba intentando tapar lo que sentía”. Por su parte, Chiky Bombom, la animadora dominicana, señaló que Zerboni buscaba mostrar un lado diferente al que el público conoce, pero que el “fanatismo enfermo” de los espectadores lo llevó a ser eliminado.

Chiky Bombom también destacó el impacto económico que tiene la salida temprana del reality, ya que los participantes reciben un pago por cada semana que permanecen en el programa. “Las consecuencias económicas son reales”, afirmó.

La eliminación de Zerboni fue especialmente impactante para la audiencia y los panelistas del programa de telerrealidad, el cual está inspirado en el formato ‘Gran Hermano’ de España.

En la segunda temporada del reality, el actor llegó a la final y se coronó como primer finalista, solo detrás de Ivonne Montero, la ganadora de esa edición.

Su salida en esta temporada ‘All-Stars’ dejó a los fanáticos con un sabor agridulce, pues esperaban verlo llegar lejos nuevamente, pero al final Alfredo Adame siguió en la competencia y se está convitiendo en uno de los favoritos del reality show.

