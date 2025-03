Vucetich aconseja a los dirigentes del fútbol mexicano ante la “fuga” de entrenadores extranjeros

En el fútbol mexicano abundan los entrenadores extranjeros. Cada vez son menos los estrategas aztecas que reciben la oportunidad de dirigir en la Liga MX. Víctor Manuel Vucetich es uno de ellos y señaló los errores que cometen los dirigentes.

En los últimos dos torneos ocurrieron salidas inesperadas y dolorosas en un par de equipos de la Liga MX. Fernando Gago dejó a las Chivas de Guadalajara a mitad de temporada para irse a Argentina a dirigir a Boca Juniors.

El otro caso es más reciente. Martín Anselmi dejó Cruz Azul en los primeros partidos del Clausura 2025 para marcharse a Europa y liderar un proceso con el Porto. En ambos casos, los entrenadores argentinos dejaron sus cargos en plena temporada. Vucetich motiva a los dirigentes a ser más estrictos con los entrenadores extranjeros.

“Los dirigentes deben de tener mucha consciencia de lo que van a traer, pero también debe de haber un acuerdo firmado para evitar ese tipo de situaciones y no minimizar lo que es el fútbol de nuestro país (…) Vienes y no hay un ‘yo me voy cuando yo quiera’, no, te quedas un año o vienes dos años y cumples el contrato y punto, no tiene que haber concesiones para nadie, esas concesiones el mexicano no las tiene”, dijo Vucetich en una entrevista con Fox Sports.

Del mismo modo, el “Rey Midas” motivó a los dirigentes de los clubes de la Liga MX a que confiaran mas en los entrenadores mexicanos. Vucetich ha sido uno de los estrategas que ha levantado la bandera exigiendo más oportunidades para sus compatriotas.

“Tienen que confiar, la capacidad existe y además respaldarlos. Luego viene gente extranjera, que no sabemos qué tanto han trabajado, qué experiencia tienen y también le dan la misma responsabilidad. Ahí tendría que haber esa igualdad para respaldar al técnico mexicano para tener ese crecimiento“, agregó.

Mazatlán vuelve a competir

De la mano de Víctor Manuel Vucetich, Mazatán ha tenido un buen torneo Clausura 2025 de la Liga MX. El conjunto “Cañonero” se había acostumbrado a estar en la parte baja de la tabla.

En esta temporada, de la mano del “Rey Midas”, Mazatlán ocupa el puesto 10 de la tabla general. Los “Cañoneros” tienen 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas en sus 10 partidos de la temporada. El conjunto de Vucetich está a 4 puntos de los puestos de clasificación directa a la siguiente fase del torneo.

