Kourtney Kardashian rompe el silencio ante los rumores de paternidad de su hijo de 15 años

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre Mason Disick, el primogénito de Kourtney Kardashian y Scott Disick.

Los rumores aseguraban que el adolescente de 15 años había tenido un hijo, lo que desató una ola de comentarios en distintas plataformas. Ante la magnitud del revuelo, Kourtney decidió pronunciarse para desmentir categóricamente dichas afirmaciones.

La empresaria y estrella de “The Kardashians” recurrió a sus historias de Instagram el pasado 2 de marzo para hacer una declaración pública sobre el tema. “Rara vez respondo a rumores o teorías de conspiración sobre mi familia, pero esto involucra a mi hijo y no puedo permitir que nadie piense ni por un segundo que estas mentiras tienen algo de cierto. No lo son”, escribió. Con esto, Kourtney dejó claro que Mason no es padre y que la información que circula es completamente falsa.

En su mensaje, también se refirió a los perfiles falsos que pretenden hacerse pasar por su hijo. “Estas cuentas que dicen ser él son completamente falsas”, agregó. “Mi hijo valora mucho su privacidad y pido a los medios que sean respetuosos. Es solo un niño con sentimientos y un futuro brillante por delante. Por favor, dejen de propagar narrativas falsas y difundir mentiras”. Además, Kourtney hizo un llamado a quienes crean contenido en redes sociales sobre menores de edad, pidiéndoles que cesen este tipo de publicaciones.

Mason, quien ha optado por mantenerse alejado del ojo público en los últimos años, comenzó a aparecer nuevamente en fotos familiares y, en mayo de 2024, abrió su cuenta oficial de Instagram. Su madre ha dejado claro que, a pesar de su parentesco con una de las familias más mediáticas del mundo, su privacidad debe ser respetada.

Kourtney, además de ser madre de Mason, comparte a sus hijos Penelope y Reign con Scott Disick. Con su esposo, Travis Barker, dio la bienvenida a su hijo menor, Rocky Thirteen.

Su prioridad parece que no ha cambiado, haciendo la protección y bienestar de su familia lo primordial, dejando en evidencia que no tolerará rumores infundados sobre ellos.