Marc Anthony estalla en pleno concierto luego de que le lanzaran una botella

En pleno concierto en Barranquilla, Colombia, el cantante Marc Anthony vivió un momento incómodo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El incidente ocurrió mientras el cantante de origen puertorriqueño estaba en medio de su show en la Feria de las Flores, cuando un asistente del público le lanzó una botella hacia el escenario, golpeando la pierna del intérprete de “Vivir mi Vida”.

El hecho sorprendió tanto al público como al mismo cantante, quien detuvo la presentación para pedir respeto. En los videos que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el salsero se ve impactado por la botella y no tarda en expresar su enojo.

“El que me tiró la botella, que tenga los co%$ de decirme quién era, co%$& … ¡¿oíste?!”, exclamó Marc Anthony, dejando claro que no toleraría ese tipo de faltas de respeto.

Lanzan botella a Marc Anthony

El incidente comenzó cuando Marc Anthony pidió aguardiente al público como parte de su interacción con los asistentes. Al parecer, alguien tomó la solicitud demasiado en serio y le lanzó una botella, lo que desencadenó la reacción del cantante.

Visiblemente molesto, Marc Anthony trató de calmar el ambiente y pidió que no se arrojaran más objetos. “No tiren, yo me los compro”, comentó el cantante, sugiriendo que no era necesario lanzar cosas al escenario para llamar su atención. A pesar de su frustración, el salsero intentó retomar el show y seguir con su presentación.

Dijo que no permitiría faltas de respeto

“Siempre he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, ¡pa’l carajo!”, agregó, dejando claro que, aunque tenía un profundo respeto por el país, no iba a permitir ese tipo de conductas. Su mensaje fue claro: el respeto hacia los artistas debe ser mutuo y no toleraría actitudes agresivas por parte del público.

A pesar del mal rato, Marc Anthony logró seguir adelante con su profesionalismo y no dejó que el incidente arruinara el espectáculo. Hasta el momento, no se ha identificado al responsable del incidente, aunque la situación generó mucha discusión en las redes sobre los límites y comportamientos en los conciertos.

