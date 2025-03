El inversionista Warren Buffett define a los aranceles impulsados por Trump como un “acto de guerra”

Warren Edward Buffett, considerado entre los hombres más ricos del planeta, asegura que los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump con el objetivo de mejorar a la economía estadounidense podría ser considerados como “un acto de guerra”.

Uno de los ejes en el proyecto económico de Donald Trump es el establecimiento de aranceles incluso a naciones con quienes se tienen acuerdo de comercio firmados, pues considera que así es posible elevar las finanzas estadounidenses.

Con respecto a los casos relacionados con Canadá y México, sus dos principales socios en América, el republicano de 78 años está tomado como pretexto para gravarles sus exportaciones con 25% de arancel debido una supuesta falta de cooperación para frenar el tráfico de inmigrantes y de drogas en la frontera compartida tanto en el norte como en el sur del territorio estadounidense.

En el caso de China, sancionar con 10% adicional a los productos que le exporta surge a partir de la idea de obligar al mercado estadounidense a consumir la producción local sin necesidad de importarla de Asia y bajo la bandera proteccionista de que desde Beijing no han hecho lo necesario para dejar de producir fentanilo.

Diversos analistas financieros señalan que la relación entre Warren Buffett y Donald Trump no atraviesa por su mejor momento. (Crédito: Nati Harnik / AP)

Lo controversial de la iniciativa de Donald Trump es que, en lugar de fortalecer a la economía, sus políticas arancelarias fueron percibidas de manera negativa en la Bolsa de Valores estadounidense provocando una severa caída en los principales índices bursátiles como son el S&P 500, Dow Jones y Nasdaq, situación que coloca en riesgo al crecimiento económico de este año.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Warren Buffett afirmó que los aranceles son “un acto de guerra” que, antes de ser emitidos, deben evaluarse detenidamente.

“Los aranceles son, en realidad, un acto de guerra, hasta cierto punto. Con el tiempo, son un impuesto sobre los bienes.

En economía siempre hay que hacerse esa pregunta: ‘¿Y después qué?'”, señaló dejando sobre la mesa la especulación de que quizá la propuesta del presidente no contempló el riesgo de ver a los países perjudicados por los aranceles dejando de adquirir artículos, mercancías y productos producidos en Estados Unidos.

Sin embargo, el multimillonario de Nebraska se negó a profundizar sobre el tema muy consciente del impacto que podrían tener sus comentarios en el sector financiero.

“Creo que es el tema más interesante del mundo, pero no voy a hablar de ello, no puedo hablar de ello. Realmente no puedo”, subrayó.

