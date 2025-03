Efrín Juárez advierte al Alajuelense que Pumas irá a Costa Rica a sacar la victoria

Efraín Juárez, el entrenador de Pumas que debutó con un triunfo en el banquillo felino, anticipó que su equipo no saldrá a defender la ventaja que obtuvo al derrotar por 2-0 al Alajuelense costarricense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.



“La ventaja que sacamos no es definitiva, faltan noventa minutos para pasar la serie. En estos días veremos lo que hay que mejorar, pero lo que adelanto es que no vamos a cambiar la idea. Vamos a ir a presionar y ganar la posesión del balón“, dijo el timonel felino en conferencia de prensa después del partido.



El uruguayo Robert Ergas y el argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori sellaron la victoria la noche del martes, lo que les permitirá llegar con cierta comodidad, pero sin confiarse, al duelo de vuelta en Alajuela.

El estratega reconoció que el duelo será duro y el ambiente hostil, pero dijo que sus jugadores tienen la capacidad para sacar el compromiso adelante.



“Alajuelense es un buen equipo, con un técnico de calidad (el brasileño Alexandre Guimarães). En Costa Rica el ambiente será hostil, pero confío en la experiencia de mis jugadores para avanzar“, añadió el entrenador de 37 años que hace unos meses condujo al Atlético Nacional a los títulos de Liga y Copa.

Para el partido del jueves 13 de marzo es importante considerar que el primer criterio de desempate es el gol de visita, por lo que un gol de los felinos podría finiquitar la serie, ya que obligaría al Alajuelense a meter 4 tantos y no recibir más para avanzar, algo que suena complicado y que es lo que Pumas pretende hacer.

El mejor equipo de esta serie se medirá en los cuartos de final al ganador del duelo entre Rayados de Monterrey y los Vancouver Whitecaps.

