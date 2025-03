Cruz Azul replantea la continuidad del técnico Vicente Sánchez

De lo más importante que tocó León Lecanda en "Fútbol Picante" fueron los temas del "autista" y la continuidad o no de Vicente Sánchez.



En la primera podrían obtener hasta US $ 7.5 millones si les favorece el fallo de TAS.

En el segundo dependiendo los resultados, saldría VS. pic.twitter.com/L5ma5fZjfn