Minibicis motorizadas, un peligro en las calles de Los Ángeles

El uso de las minibicis motorizadas cada día se populariza más en las calles de Los Ángeles, pero su empleo por parte principalmente de menores de edad sin licencia de manejo, ha llevado a un preocupante aumento en el número de accidentes mortales.

En febrero pasado, un menor que conducía una minibici motorizada (pocket bike) chocó con un carro Toyota Corolla en el sur de Los Ángeles en un incidente en el que el conductor del auto, huyó del lugar sin prestarle ayuda.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles declaró muerto al menor en el lugar de los hechos.

El muchacho de 16 años identificado como Hayden conducía la minibici en un incidente que ocurrió a las dos de la mañana, al norte de la calle San Pedro, pasando la calle 99.

“Este tipo de minibicis motorizadas son muy populares entre jóvenes y menores de edad, que se organizan en grupos y se van por las calles a pasear, no obedecen leyes y se pasan semáforos”, dijo el comandante del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles y enlace del cuerpo policiaco con la comunidad latina, Germán Hurtado.

“En Los Ángeles, tenemos a más gente usándolas y muchos accidentes precisamente porque conducen las bicis sin focos, sin reflectores, sin cascos, sin frenos”.

El comandante Hurtado dijo que han detectado que algunos jóvenes corren esas minimotos hasta a 50 millas por hora.

“Estas bicis pueden correr muy recio, tienen mucho poder; y están modificadas para andar a altas velocidades; algunas son hechas en casa”.

Indicó que como estas bicis están muy chiquitas, es posible que los conductores de autos no las alcancen a ver, más si se usan de noche y sin reflectores; entonces, aumenta el peligro.

“En su mayoría son conducidas por adolescentes y gente muy joven que toman las calles en grupo. Se pasan las luces, se les cruza un carro y sobreviene una tragedia”.

Enfatizó que cada vehículo sea del tamaño que sea, que se pone a circular en la calle, debe cumplir con las reglas del Departamento de Transportación.

“La gente las puede comprar pero que no las usen para andar en la calles. No están diseñadas para eso. Ese tipo de vehículos son para recreación, divertirse en los parques, en la playa y en las montañas”.

Afirmó que no tienen los mecanismos de seguridad para funcionar en las calles, y menos en una ciudad como Los Ángeles, donde hay tantos carros, y estas minibicis no tienen lo necesario para parar y que la gente los vea.

En octubre, Joseph Rangel, un menor de 15 años que conducía una minibici motorizada murió en un choque en los límites de los barrios de Westlake y Pico-Union. El conductor del auto también huyó del lugar.

Al igual que el LAPD, la Patrulla de Caminos de California (CHP) también está preocupada por el creciente uso ilegal de las minibicis.

En una publicación en Instagram de mayo de 2024 señalaron: “Los oficiales del Este de Los Ángeles de la CHP han visto un aumento en el uso de las minibicis/pocket bikes en las calles a través del East LA no incorporado”.

Y añadieron: “Aunque puede ser divertido, son peligrosas (e ilegales) para conducir en cualquier calle pública. La mayoría no tienen el equipo de seguridad apropiado requerido para las motocicletas (frenos, luces, espejos, señales para dar la vuelta, velocímetros)”.

El CHP pidió a los padres mantener a sus hijos fuera de las calles.

“Desafortunadamente estamos viendo más choques que involucran minibicis (la mayoría conducidas por menores) causando lesiones serias a los conductores. Estamos urgiendo a los propietarios de las minibikes y a sus padres no conducir estas bicicletas en ningún camino público”.

Lili Trujillo Puckett, fundadora de la organización Street Racing Kills, en 2014, dijo que recientemente vio una publicación en un grupo de papás, en la que uno de ellos hacía un llamado a otros padres para que no les compraran a sus hijos esas minibicicletas.

“Lo que yo he visto es que muchas veces, los muchachos las llevan a las escuelas, y dan raite a otros en la parte de atrás. No solo se exponen ellos sino también a sus acompañantes. Para ellos, es algo divertido andar en esas minibicis. No se dan cuenta del peligro sobre todo si conducen de noche cuando los carros nos los ven”.

Lili, quien parte de su misión es dar pláticas en las escuelas para concientizar a los estudiantes sobre los riesgos de jugar carreras en sus autos, dijo que observa a los adolescentes llegar como “locos” en sus minibicis a las escuelas.

“Muchos han sido atropellados. Yo si tuviera un hijo, no le compraría una minibicicleta”.

Incluso mencionó que puede ser peligroso para los adultos.

“Hace dos años, la novia de un amigo, se cayó de una minibici en la ciudad de Seal Beach y murió. La pareja conducía sus minibicis bajo la influencia de algunas copas de alcohol”.

Dijo que la mujer de entre 48 y 50 fue declarada muerte cerebral dos semanas después de caerse de la minibici.

“Algo pasó, al dar un arrancón en esa moto, aceleró, perdió el control, se cayó y golpeó la cabeza. Fue una verdadera pena. Era una mujer muy talentosa, fundadora del Fast Track. Dejó a dos adolescentes”.

Por tanto, recomendó a los muchachos que usen siempre casco cuando usen esas minibicis, y no lleven a otra persona.

“El casco en una minibici es como el cinturón de seguridad en un auto, pero yo si tuviera la autoridad, las prohibiría porque no debería ser un transporte regular. Hay muchos niños lastimados, y los que han sobrevivido, han sido de milagro”.

Dijo que también espera que se apruebe una ley que pongan restricciones y regulaciones a su uso.