“My Dead Friend Zoe”, la nueva película de Morgan Freeman con un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes

El actor ganador del Oscar por “Million Dollar Baby“, Morgan Freeman, ha vuelto por todo lo alto a la industria cinematográfica con su nueva cinta “My Dead Friend Zoe“, la cual ya se ha convertido en una de las más destacadas de su carrera gracias a un factor en particular: la aprobación de la crítica.

Y es que, a solo unos días de su estreno en cines, el 28 de febrero pasado, esta comedia dramática, dirigida por Kyle Hausmann-Stokes, se convirtió en la tercera cinta mejor calificada de su larga trayectoria al obtener un 95% de aprobación en el reconocido sitio Rotten Tomatoes.

La calificación obtenida por “My Dead Friend Zoe”, superada únicamente por su película “Unforgiven” (96% de aprobación) y “The LEGO Movie” (con el mismo porcentaje), confirma que Freeman se encuentra más vigente que nunca a pesar de su leve descenso en anteriores participaciones, así como su escaso trabajo en cine durante los últimos años.

¿De qué se trata “My Dead Friend Zoe”?

Estrenada en el festival South by Southwest en marzo de 2024, “My Dead Friend Zoe” reúne todas las características de ese tipo de historias que enternecen el alma por su autenticidad y corazón.

La película sigue la vida de Merit, protagonizada por la actriz Sonequa Martin-Green, una veterana de guerra que regresa a su vida civil con un gran número de traumas abiertos tras la muerte de su amiga y compañera Zoe, encarnada por Natalie Morales.

En el desarrollo de la cinta, Merit se enfrenta a una serie de situaciones subsecuentes que le hacen apreciar la vida y redimirse con su pasado para dar el siguiente paso.

El resto del reparto lo componen la leyenda Ed Harris, Gloria Reuben, Thom Tran, Urkarsh Ambudkar, así como el icónico Morgan Freeman, quien da vida a un doctor que busca ayudar, desde su conocimiento y experiencia, a Merit en su proceso de sanación.

Morgan Freeman vuelve

A pesar de contar con otros trabajos mejor calificados, como los documentales “March of the Penguins 2: The Next Step” (100% de aprobación), “Meeting the Beatles in India” (100% de aprobación) y “Born to Be Wild” (con un 98% de aprobación), la participación de Freeman en “My Dead Friend Zoe” se convierte en la segunda mejor reseñada como parte de una película live-action.

El intérprete de “Million Dollar Baby” volverá a las salas de cine este mismo año con su tercera participación en la saga “Now You See Me 3″, a estrenarse en otoño próximo.

