Evaluna impacta con un sorpresivo cambio de look

Evaluna está haciendo algunos cambios en su vida y empezó por su apariencia. La cantante sorprendió a sus seguidores con un nuevo look.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Ricardo Montaner compartió una foto en la que mostraba su nuevo color de cabello: un tono pelirrojo similar al de Lindsay Lohan.

“Me puse linda pa ti”, escribió la cantante de origen venezolano para acompañar la imagen.

De inmediato, la publicación de Evaluna acumuló una ola de comentarios de sus seguidores, quienes elogiaron el cambio de look de la artista.

“Amo el pelo, reina”, “Lo hermoso que te quedó ese cambio de look”, “Bello te queda ese pelo así”, “Ese color de cabello te queda perfecto”, son algunos de los comentarios en la publicación de Evaluna.

El cambio de look de Evaluna ocurre apenas pocas semanas después de su ceremonia de renovación e votos con Camilo, que celebraron en Guatemala.

¿Cómo fue la ceremonia de renovación de votos de Camilo y Evaluna?

A través de un video publicado en su canal de YouTube compartido, Camilo y Evaluna mostraron un poco de su ceremonia de renovación de votos que realizaron al aire libre en un gran jardín decorado con flores y un lago de fondo.

En la ceremonia solo estuvieron presentes familiares y amigos de Camilo y Evaluna, quienes les dedicaron unas palabras a la feliz pareja antes de que ellos leyeran sus votos.

Entre los invitados que tomaron la palabra para expresarles los felices que estaban de poder ser testigos de su amor estaban Ricardo Montaner y Marlene Salomé, padres de Evaluna, así como también sus hermanos Mau y Ricky, y los padres de Camilo.

En sus votos, Evaluna prometió ser la mejor madre para Índigo y Amaranto, las hijas que comparte con Camilo, cuidar de ella misma para ser siempre su mejor versión.

“Prometo ser la mejor mamá para nuestras hijas, creciendo y aprendiendo constantemente para acompañarlas a ser niñas felices y amadas. Prometo seguir cuidándome a mí, respirando profundo, buscando pa’ dentro, haciendo ejercicio y trabajando en mí para entregarte siempre mi mejor versión”, leyó Evaluna

Por su parte, Camilo prometió amar a Evaluna como ella quiere y como ella merece. “En estos cinco años he descubierto que la única manera de amar por inercia es como uno ama, no en la manera en que el otro ama. Amar en el idioma del otro requiere estudio, esfuerzo, excelencia y experticia. No puedo amarte como tú te lo mereces si lo hago solamente por inclinación natural. Esta vez te prometo amarte cada vez como te gusta a ti ser amada”, dijo el cantante.

Al finalizar la ceremonia, Camilo expresó que está ansioso por saber cómo serán las próximas celebraciones de su amor.

