Yailin La Más Viral reveló lo que piensa de sus haters: “Me están haciendo un favor”

Yailin La Más Viral sabe que tiene muchos detractores por su polémico estilo. Pese a las críticas y comentarios negativos que suele recibir, la cantante dominicana no les presta mucha atención y sigue con si vida con tranquilidad.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, la cantante de “Chivirika” aseguró que no le molesta tener haters e incluso dijo que los respeta porque –aseguró– de todo se aprende.

“Ellos no saben que me están haciendo un favor, hay cosas que ellos se dan cuenta cosas que tú no ves. Tú no ves las cosas cuando estás adentro del juego, sino cuando estás afuera”, dijo.

“Hay veces que uno comete errores y yo aprendo de los errores que ellos me están diciendo”, agregó la intérprete de “Bing Bong”.

En la misma entrevista, la cantante dominicana aseguró que está orgullosa de quién es y no se arrepiente de nada.

“No cambiaría nada (de mi vida) porque si yo cambio algo no estaría aquí, ni sería la persona que soy ahora”, dijo la cantante dominicana de 22 años.

Pese a la polémica, Yailin tampoco se arrepiente de sus relaciones amorosas porque una de ellas le dio lo más valioso de su vida: su hija Cattleya, fruto de su relación con Anuel.

“(Me encanta) compartir con ella, ver las cosas que ella aprende, ahora ya se me pone grande también”, dice la intérprete de “Bing Bong”.

“Trato de estar con ella todo el tiempo y le enseño cosas buenas, (sigo) trabajando para sacar adelante a mi hija”, agregó.

Para la cantante lo más importante es enseñarle a su hija a ser una buena persona y, sobre todo, ser independiente y autosuficiente.

“(Mi principal) consejo (que le daré cuando crezca) es que siempre haga el bien a las personas”, dice Yailin. “Aunque te hagan mal, Dios se encarga de todo. Ella tiene que ser una mujer de bien [que luchará] por sus derechos”.

Además de querer ser una buena influencia para su hija, Yailin quiere ser una buena influencia para el mundo.

“Quiero influenciar algo bueno y más como madre para mi familia, (quiero ser buena influencia) para el mundo”, dijo.

